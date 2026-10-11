Vehículo resultó totalmente destruido por el fuego en San Vicente

Dos emergencias relacionadas con vehículos movilizaron a voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua, durante procedimientos registrados en distintos sectores de la comuna.

Uno de los llamados alertó sobre un vehículo en llamas en el sector de El Llano de Rinconada, hasta donde se despachó la unidad BH1. Al llegar al lugar, los voluntarios constataron que el automóvil estaba siendo completamente consumido por el fuego, por lo que trabajaron en las labores de extinción y control de la emergencia.

Pese al trabajo de los equipos de emergencia, el vehículo resultó totalmente destruido. No se reportaron personas lesionadas y las causas que originaron el incendio se encuentran bajo investigación.

En un segundo procedimiento, la misma unidad BH1 concurrió hasta la intersección de avenida Germán Riesco con Ezequiel González, luego de recibir un aviso por emanación de humo desde el compartimento del motor de un vehículo.

Bomberos trabajó coordinadamente con personal de Seguridad Pública, logrando controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.