Walmart abrirá nuevo Líder Express en Rancagua y proyecta seguir creciendo en O’Higgins

Una de las apuestas de Walmart Chile como controladora de supermercados Líder, es marcar presencia en la Región de O’Higgins y seguir creciendo especialmente con su formato express. Y una de estas tiendas, Líder Express, se abrirá a fines de este mes en el centro comercial Rancagua Outlet Mall, ex Punta del Sol. Así lo confirmó Daniela Riutort, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, en entrevista exclusiva con El Rancagüino.

La nueva tienda comenzará sus operaciones a fines de octubre, sumándose a la fuerte presencia de Walmart en la región y a otros proyectos que la compañía mantiene en carpeta. “Vienen otras tiendas que están en carpeta, que lo más seguro es que se aprueben y que se hagan durante los próximos años y eso genera más empleo, más inversión y más desarrollo de producción local”, adelantó.

Con 24 años de presencia en O’Higgins, Walmart Chile busca profundizar su vínculo en la zona ampliando oportunidades de comercialización para productores y emprendedores locales. La compañía llegó a esta zona en diciembre de 2002, con la apertura de su primer local, Líder Rancagua. Ocho años después, en agosto de 2010, inauguró su primer SuperBodega aCuenta. “En O’Higgins estamos desde hace más de 24 años. Tenemos casi 1.700 trabajadores y 19 supermercados. Tenemos también una presencia importante con el e-commerce, llegamos a sectores como Navidad, Litueche, Rengo, San Vicente, Puertecillo y alrededor de 900 mil personas”, explicó la representante.

Igualmente, Riutort destacó que la presencia de la compañía no se limita a supermercados, sino que también considera una red de proveedores de la zona, particularmente vinculados a la agricultura y la producción de alimentos. “Para nosotros ésta es una región muy relevante, a nivel de empleo, también a nivel de clientes, de presencia y también a nivel de proveedores”, sostuvo.

ESCUCHAR A LA REGIÓN PARA ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES

Daniela Riutort participó en Rancagua de una jornada de trabajo y conversación de Walmart Chile con autoridades, gremios, empresas, emprendedores y proveedores regionales. “Para Walmart, esta instancia forma parte de una reflexión que apunta a fortalecer el valor de las regiones y avanzar hacia una mayor incorporación de productos locales en sus supermercados. Estamos hace mucho tiempo presentes a través de todos los trabajadores que tenemos, de los proveedores, pero queríamos hacer un acercamiento con las autoridades, con los gremios, con las empresas, para poder escuchar”, señaló la gerente de Asuntos Corporativos.

A ello sumó que la compañía está poniendo especial atención en aquellos productores que, quizás, no cuentan con la capacidad para abastecer a todo el país, pero que sí pueden tener espacio en el mercado regional. “Nos damos cuenta de la potencia de las regiones, el valor de lo local, de flexibilizarnos también en el surtido y de ingresar a productores locales en cada una de las regiones”. Y agregó que “no necesariamente todo Chile, porque de repente hay proveedores que no tienen volumen para poder abastecer en todo Chile, pero sí lo pueden hacer a nivel local”.

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En esa línea, la apertura del Marketplace de Lider.cl aparece como una nueva oportunidad para ampliar la variedad de productos disponibles para los consumidores “Podemos tener 20 de 200 tipos de mayonesa, no hay límite de surtido”, ejemplificó la ejecutiva, destacando que este nuevo escenario puede facilitar el ingreso de productores que tienen una oferta diferenciada.

Para los emprendedores y pymes que quieran acercarse a Walmart, Riutort explicó que el primer paso está en la plataforma de la compañía. Indicó que en la página web www.walmartchile.cl está toda la información para dirigirse a los contactos comerciales.

ABRIR LAS PUERTAS A LOS PROVEEDORES LOCALES

De esta forma Walmart espera continuar desarrollando el acercamiento con pequeñas y medianas empresas de la región, especialmente aquellas vinculadas al sector agrícola “Yo creo que las pymes y su surtido local, en cómo potenciarlo, cómo acercarnos a más pymes, sobre todo en el sector agrícola, que es una industria muy relevante acá”, planteó Riutort.

La ejecutiva recordó además que Walmart opera en distintos mercados internacionales, lo que abre posibilidades para que productos chilenos puedan alcanzar nuevos destinos. “Nosotros no solamente vendemos en Chile, vendemos en el mundo, en 19 mercados, y hay algunos productores chilenos que le venden a Walmart para que sus productos estén en México, en China, en Canadá, etcétera”, detalló.

En ese sentido, identificó al vino chileno y de la zona como una de las áreas donde existen posibilidades de crecimiento ya, que, a su juicio, “hay una oportunidad grande para poder potenciar desde Walmart el vino chileno afuera, en estos mercados que todavía no está el vino chileno de la mano de Walmart”.

CON SELLO LOCAL

La apuesta por O’Higgins también se refleja en la contratación de trabajadores de la propia región. De los cerca de 1.700 colaboradores que Walmart mantiene actualmente en la zona, la compañía estima que prácticamente la totalidad corresponde a personas que viven en la región, “casi un 100%”, explicó. Hay algunas excepciones que corresponden a gerentes que han desarrollado su carrera dentro de la compañía y que pueden trasladarse entre distintas zonas del país.

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Pero el objetivo –aseguró- no es solamente contratar personas de la región, sino también favorecer que los trabajadores puedan desempeñarse cerca de sus hogares. “Uno de los problemas más grandes que tenían las personas era vivir lejos de su trabajo. Entonces también hemos ido incrementando no solamente que sea de la región, sino que viva cerca del trabajo”, manifestó. Es así que entre un 60% a 70% de sus empleados viven cerca lo cual “aumenta su calidad de vida, la sensación de seguridad ya que conocen a los clientes, son sus propios vecinos”.

Esta visita de Walmart a O’Higgins buscó ir más allá de una actividad de relacionamiento. La compañía llegó con parte de sus equipos comerciales y de operaciones para escuchar directamente a quienes forman parte del desarrollo productivo regional y detectar nuevas oportunidades de colaboración: “Es colaboración, es escuchar, es detectar cosas que de repente no teníamos tan claras antes de llegar acá”, resumió Riutort.

Y aunque la jornada permitió recoger inquietudes y propuestas, para la ejecutiva el desafío ahora es que esas conversaciones se traduzcan en acciones concretas “La idea de poder sentarnos acá y además trajimos a gente del equipo comercial, del equipo de operaciones, que se cruzó con proveedores, que intercambió conversaciones, es para que pasen cosas”, concluyó.

DE PICHILEMU A NAVIDAD Y LITUECHE

En materia de cobertura regional, Riutort explicó que Walmart cuenta con presencia en Pichilemu a través de SuperBodega aCuenta, mientras que los servicios de comercio electrónico permiten llegar a otras comunas más alejadas. “Estamos en Pichilemu con Súper Bodega aCuenta, que también es parte de Walmart y es una tienda con la que nos va bastante bien”, señaló.

A ello se suma el despacho desde otros establecimientos por el e-commerce desde Líder Santa Cruz. “Lo que pasa es que no todo el mundo sabe, es algo que tenemos que potenciar más en la comunicación”, agregó.

Según explicó, el comercio electrónico se ha transformado en una alternativa relevante para localidades más pequeñas “Está creciendo mucho, porque la gente se va pasando el dato y sectores como Navidad y Litueche terminan abasteciéndose, porque tenemos los mismos precios en todo Chile”, afirmó.