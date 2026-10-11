YouTube cumple 20 años bajo Google: cómo una compra de US$1.650 millones cambió la historia digital

CLAVES

YouTube genera más de US$60.000 millones anuales entre publicidad y suscripciones.

Más de 1.000 millones de horas de contenido se ven diariamente en televisores.

YouTube Shorts alcanza 200.000 millones de visualizaciones al día, según cifras difundidas por la compañía.

El 9 de octubre de 2006, Google anunció la adquisición de YouTube por US$1.650 millones en acciones. La operación representó una apuesta por una plataforma de videos que apenas tenía veinte meses de existencia y que todavía enfrentaba importantes dudas sobre su rentabilidad y los riesgos asociados a los derechos de autor.

Dos décadas después, aquella inversión se convirtió en uno de los movimientos más significativos de la industria digital. Durante 2025, los ingresos de YouTube superaron los US$60.000 millones entre publicidad y suscripciones, según informó Alphabet, la empresa matriz de Google.

A ese ritmo, la plataforma genera en aproximadamente diez días una suma equivalente al valor que tuvo su adquisición.

Veinte años después de su nacimiento como alternativa a la televisión tradicional, YouTube ha conquistado el centro del hogar: las audiencias de todo el mundo dedican ya más de 1.000 millones de horas al día a ver la plataforma directamente en el televisor. Foto: Cottonbro Studio (Pexels).

Una apuesta bajo la amenaza judicial

En 2006, YouTube todavía era una empresa pequeña, con unos 65 trabajadores y oficinas en San Mateo, California. Su crecimiento contrastaba con las dificultades económicas que implicaba almacenar y distribuir grandes cantidades de video por internet.

La plataforma ya atraía una audiencia considerable, pero su modelo de negocio no estaba consolidado. Además, la posibilidad de que los usuarios publicaran libremente contenidos protegidos por derechos de autor planteaba un riesgo judicial que podía comprometer su continuidad.

El 28 de septiembre de ese año, el inversionista Mark Cuban advirtió que quien comprara YouTube sería un «imbécil», convencido de que la empresa terminaría enfrentando demandas que pondrían en peligro su futuro.

Los acontecimientos posteriores parecieron darle la razón. En marzo de 2007, el grupo de entretenimiento Viacom presentó una demanda por US$1.000 millones contra YouTube por presuntas infracciones de derechos de autor. La disputa judicial se prolongó durante años y terminó en 2014, cuando ambas partes pusieron fin al litigio.

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Google respondió a estos desafíos mediante herramientas tecnológicas para identificar contenidos protegidos. Entre ellas destacó Content ID, un sistema automatizado que compara los videos publicados con archivos de referencia proporcionados por los titulares de derechos.

La tecnología permitió gestionar a gran escala un problema que resultaba difícil de resolver mediante la revisión manual de cada publicación.

El nacimiento de la economía de los creadores

La transformación de YouTube no se explica únicamente por su tecnología. También fue decisiva la posibilidad de convertir la creación de videos en una actividad remunerada.

En mayo de 2007, la compañía lanzó el Programa de Socios de YouTube, conocido como YouTube Partner Program. Este sistema permitió que los creadores elegibles recibieran una parte de los ingresos publicitarios generados por sus contenidos.

En los videos largos que participan en el esquema habitual de monetización, la distribución contempla un 55% de los ingresos netos por publicidad para los creadores.

El modelo abrió una nueva alternativa para quienes producían contenidos audiovisuales fuera de los medios tradicionales. Personas sin acceso a grandes estudios o cadenas de televisión pudieron construir audiencias propias y desarrollar actividades económicas a partir de sus publicaciones.

Con el tiempo, ese fenómeno dio origen a la llamada economía de los creadores, un sector que incluye desde canales personales hasta producciones profesionales, transmisiones en directo y programas de conversación.

La plataforma también amplió sus fuentes de ingresos mediante servicios de suscripción como YouTube Premium y YouTube TV.

Un usuario consulta la aplicación móvil de YouTube, donde destaca la sección de Shorts. Con este formato vertical y rápido, el gigante del vídeo ha plantado cara al auge de TikTok, alcanzando una media de más de 70.000 millones de reproducciones diarias en todo el planeta. Foto: Viralyft (Pexels).

La televisión vuelve a cambiar

Dos décadas después de su creación, YouTube ocupa un lugar destacado en el consumo audiovisual doméstico. La plataforma, que inicialmente creció como una alternativa a los medios tradicionales, se ha convertido en una presencia habitual en las pantallas de los televisores.

Según cifras difundidas por su dirección, los usuarios ven más de 1.000 millones de horas de contenido de YouTube al día a través de televisores.

Al mismo tiempo, la compañía ha reforzado su presencia en los teléfonos móviles mediante Shorts, su formato de videos breves que compite con propuestas como TikTok e Instagram Reels.

En 2025, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, informó que Shorts había alcanzado un promedio de 200.000 millones de visualizaciones diarias.

La expansión de estos formatos refleja un cambio en los hábitos de consumo: los usuarios pueden alternar entre videos breves, producciones extensas, música, transmisiones en directo y programas de conversación dentro de una misma plataforma.

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Un negocio que también enfrenta cuestionamientos

El crecimiento de YouTube no ha estado exento de controversias. La compañía ha enfrentado críticas por la aparición de publicidad junto a contenidos problemáticos, el funcionamiento de sus sistemas de recomendación y los riesgos relacionados con la privacidad y la protección de los menores.

Estos cuestionamientos acompañan el debate sobre el poder de las grandes plataformas digitales y la influencia que ejercen sobre los contenidos que las personas encuentran y consumen.

Veinte años después de la adquisición por parte de Google, YouTube ya no es solamente un sitio para compartir videos. Es una plataforma global de entretenimiento, un canal de distribución para medios y creadores y un negocio de gran escala.

La operación anunciada en octubre de 2006 transformó una apuesta incierta en uno de los protagonistas de la industria audiovisual. Su historia también muestra hasta qué punto internet modificó quién puede producir contenidos, cómo se distribuyen y de qué manera generan ingresos.

Por Nora Cifuentes. EFE / Reportajes.