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Álvaro Ortiz (DC) en O’Higgins: Críticas al presupuesto regional, balance al Gobierno y rol de Bachelet

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En el marco de una junta regional ampliada realizada el fin de semana en Rancagua, el presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), diputado Álvaro Ortiz, analizó el momento organizativo del partido, los desafíos electorales en la zona y lanzó duras críticas a la gestión del Gobierno central.

La jornada, convocada por el presidente regional de la colectividad, Jaime Correa, reunió a dirigentes comunales, concejales, consejeros regionales y exalcaldes de diversas comunas de la región.

Reorganización interna y metas electorales

Tras compartir un fraternal almuerzo con la militancia local en la capital regional, Ortiz destacó el nuevo impulso que percibe en la tienda. «Tenemos un partido que está reviviendo», sostuvo la autoridad partidaria, definiendo las metas para los próximos comicios: «tenemos desafíos hermosos para las futuras elecciones municipales, consejerías regionales e incluso, ¿por qué no? Apostar también a la gobernación regional».

A su vez, enfatizó la necesidad de responder a las nuevas reglas del sistema político: «tenemos el deber de cumplir lo que establece la nueva ley de aumento de exigencia a los partidos políticos, donde entre otras cosas exige un umbral de militantes y donde nosotros ya estamos trabajando».

El diputado Álvaro Ortiz, presidente nacional de la DC, se reunió con la militancia en O’Higgins.

Preocupación por recortes sociales y fondos de la región

En materia económica y legislativa, el timonel falangista expresó su inquietud por la discusión del presupuesto nacional. Si bien reconoció incrementos en áreas como defensa, obras públicas y vivienda, aclaró que el alza en esta última cartera resulta «un poquito mentiroso», al incorporar fondos asignados previamente por la megareforma para reconstrucción.

Ortiz cuestionó abiertamente las reducciones proyectadas en programas como «Yo elijo mi PC», Prodemu y Senapred. Respecto a esta última institución, recordó las lecciones del 27F de 2010 sobre la urgencia de financiar la prevención de emergencias naturales. En el plano local, alertó sobre la merma de recursos estatales: «estamos muy preocupados, por ejemplo, de estos casi 19,000 millones de pesos que le quieren quitar […] a la región de O’Higgins y al gobierno regional», advirtiendo su impacto directo en la inversión y el empleo en una zona con «tasas de desempleo sobre el 10%».

Balance a la gestión nacional y rol de Bachelet

Al evaluar los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast, el dirigente fue categórico en calificarlo como «un gobierno nefasto». «No estaban preparados para gobernar», afirmó, agregando que «lo hacen con una planilla Excel sobre la mesa […] en base a la improvisación». En seguridad, criticó virajes «a lo Michael Jackson» y resaltó la propuesta alternativa impulsada por el senador DC Iván Flores. Además, planteó la interrogante: «¿quién es el presidente? ¿Es José Antonio Kast o es Jorge Quiroz?».

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Por último, al referirse a la figura de Michelle Bachelet, la definió como «un activo […] de todo un país».
Tras confirmar un desayuno convocado por la exmandataria para el jueves 15 en Santiago con líderes opositores, concluyó que «al enfrentar un gobierno de extrema derecha, quienes no pensamos como el gobierno actual, sí generamos una unidad».

El presidente nacional de la DC, Álvaro Ortiz, encabezó la junta regional efectuada el fin de semana en Rancagua.

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