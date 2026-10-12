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Angustia en San Vicente: General Velásquez cae ante Lota Schwager y se hunde en el fondo de la liguilla

La escuadra de “la lamparita” fue sólido de visitante y remontó frente a “los velasquinos” que no encuentran el rumbo.

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En un duelo de máxima tensión disputado en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, General Velásquez sufrió un duro revés al caer por 2-1 frente a Lota Schwager. La dolorosa derrota como local agudiza la profunda crisis del elenco verde, que no logra encontrar respuestas futbolísticas y se mantiene peligrosamente estancado en la zona de descenso directo de la Liguilla por la Permanencia de la Segunda División, mientras que el cuadro carbonífero consolida su repunte en la tabla de posiciones con una merecida victoria forastera.

Un partido friccionado

El compromiso comenzó con los “dientes apretados” y un trámite bastante friccionado. El esquema conservador de los dueños de casa, compuesto por dos férreas líneas de cuatro, intentó contener las veloces y verticales transiciones visitantes.

Pese a no ser los dominadores del juego, los sanvicentanos lograron abrir la cuenta a los 23 minutos gracias a una sorpresiva irrupción del central Juan Abarca, quien definió de manera implacable tras un excelente amague de Lorca. Sin embargo, la alegría local duró poco: a los 35’, Juan Pablo Reyes avanzó varios metros sin marca y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones al portero Felipe Abarca, decretando el 1-1 con el que se fueron al descanso.

La remontada carbonífera

En el complemento, General Velásquez saltó al terreno de juego con una propuesta más directa e intentó tomar el control. Los locales tuvieron una inmejorable oportunidad de ponerse en ventaja en los pies de Enzo Riquelme, pero la sólida defensa lotina ahogó el grito de gol.

El punto de quiebre definitivo del partido llegó a los 64 minutos mediante un lamentable infortunio para los dueños de casa: un peligroso tiro libre diagonal ejecutado por la visita rozó en un jugador velasquino, descolocando por completo al guardameta y transformándose en un autogol que le entregó la ventaja a los forasteros. El golpe anímico fue tan fuerte que, apenas dos minutos después (66’), el vertical salvó a los locales del tercer tanto.

Tras conseguir la ventaja en el marcador, Lota Schwager replegó ligeramente sus líneas para resguardar el resultado, aunque nunca dejó de generar daño y sensación de peligro cada vez que se acercaba al área rival. Por su parte, la escuadra sanvicentana cayó en la desesperación, apelando exclusivamente al empuje, al pelotazo frontal y al aguante físico para intentar hacer daño. No obstante, todos los intentos locales por encontrar el anhelado empate carecieron de efectividad y claridad ofensiva, diluyéndose sin generar real peligro.

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El difícil panorama para General Velásquez

El pitazo final desató la angustia y la preocupación en las tribunas del recinto sanvicentano. Con este amargo resultado, General Velásquez sigue sin levantar cabeza y queda sumido en los puestos de descenso con apenas 6 unidades, encendiendo todas las alarmas en la institución.

En la vereda opuesta, Lota Schwager respira con alivio al alcanzar los 11 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la Liguilla de Permanencia. Ahora, el atribulado cuadro del Valle del Cachapaoal tendrá la difícil misión de ir a buscar puntos vitales como visitante frente a Provincial Ovalle en el Estadio Diaguita, en lo que será una verdadera final por la supervivencia.

El cuadro velasquino sigue en el fondo de la tabla de la liguilla por la permanencia y enciende las alarmas en San Vicente. Foto: Lota Schwager.

Ficha del partido

General Velásquez (1): Felipe Abarca, Cristian Pizarro (87’, Francisco Zamorano), Francisco Sepúlveda, Juan Abarca, Iván Carrasco, Benjamín Rivera, Jorge Muza (67’, Benjamín Pinto), Byron Bustamante (87’, Rodrigo Riquelme), Enzo Riquelme, Juan Pablo Lorca (58’, Cristóbal Arriaza), Diego Chávez (67’, Jhon Deivid Alegría). DT: Matías Garrido.

Lota Schwager (2): Gabriel Fuentes, Juan José Contreras, Cristóbal Vergara, Claudio Jopia, Diego Torres (70’, Gianfranco Catrileo), Gerardo Navarrete (81’, Leonardo Povea), Sebastián Torres, Juan Pablo Reyes, Cristofer Salas, Sebastián Torres (70’, Lucas Pontigo), Ignacio Candía (60’, Fabián Neira). DT: Renato Ramos.

Árbitros: Brenda Cisternas, Matías Medina, Alfonso Corona, Yerko Montenegro.
Goles: 1-0, 23’, Abarca; 1-1, 35’, Reyes; 1-2, 65’, Pizarro (AG).
Amonestados: Chávez, Riquelme (GV). Jopia, Pontigo (SCH).
Público: 240 personas.
Estadio: Municipal Augusto Rodríguez, San Vicente.

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