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Artelecto fortalece el vínculo con la cultura y las tradiciones locales en Coltauco

La agrupación social-cultural, busca generar espacios de encuentro y participación en torno a la literatura, las artes y la identidad local.

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Con el propósito de acercar la literatura, las artes y la cultura en la comuna de Coltauco, la Agrupación Social-Cultural Artelecto desarrolla una permanente labor orientada a generar espacios de encuentro, participación y expresión para sus integrantes y vecinos.

Así lo dio a conocer Elizabeth Ramírez Donoso, miembro activa de Artelecto, quien explicó que la organización está conformada por 12 integrantes y es presidida por Carmen Laborde.

Según señaló Ramírez, uno de los principales objetivos de la agrupación, es promover y difundir distintas expresiones culturales, generando instancias que permitan a la comunidad de Coltauco, acercarse al arte y la literatura.

Ramírez Donoso destacó que, para quienes integran Artelecto, las manifestaciones artísticas y literarias constituyen herramientas fundamentales para enriquecer la vida de las personas, además de favorecer el encuentro y la participación comunitaria.

Otro de los propósitos de la agrupación, es rescatar y poner en valor la identidad local, las historias y las raíces que forman parte de la comunidad.

En ese sentido, sus integrantes buscan impulsar una cultura viva, participativa e inclusiva, donde las tradiciones puedan mantenerse vigentes y ser transmitidas a las nuevas generaciones.

Como parte de esta labor, Artelecto puso término a su programación del Mes de la Patria con un tradicional “Chilenazo”, actividad que reunió a integrantes de la agrupación, autoridades, invitados y amigos.

La jornada contó con la presencia del alcalde Félix Sánchez Vergara y personal municipal, desarrollándose en un ambiente de camaradería y celebración de las tradiciones nacionales.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de diferentes expresiones de la cultura chilena, entre ellas la danza nacional y una degustación de preparaciones y sabores tradicionales. La actividad permitió compartir y poner en valor aquellas costumbres que forman parte de la identidad del país.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la banda Golden Music, que con su presentación musical puso el broche de oro a esta celebración organizada por Artelecto.

Elizabeth Ramírez Donoso señaló para culminar, que este tipo de actividades refleja el espíritu de la agrupación y su interés por continuar generando espacios, donde la comunidad pueda reunirse, participar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales, fortaleciendo de esta manera el rescate de las tradiciones y la identidad local.

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German Reckmann y Carmen Laborde.
Con el fin de generar espacios de encuentro la Agrupación Social-Cultural Artelecto compartió con sus integrantes y vecinos.
Carmen Laborde, presidenta de Agrupación Cultural Artelecto.
La Banda Golden Music finalizó el evento con su contagiante música.
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