Bomberos de San Vicente y Requínoa compartieron academia de abastecimiento

Durante la jornada del domingo, voluntarios de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua compartieron una academia de abastecimiento junto a voluntarios de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Requínoa.

La actividad comenzó con una instancia teórica y continuó con un ejercicio práctico en el río del sector de Callejones, donde los voluntarios pudieron poner en práctica sus conocimientos y seguir fortaleciendo sus habilidades bomberiles.

En la ocasión se agradeció a la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Requínoa por la confianza depositada permitiendo compartir esta experiencia de aprendizaje y colaboración. Se indicó que el objetivo es estar preparados para responder cuando la comunidad lo necesite.