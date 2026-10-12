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Bomberos de San Vicente y Requínoa compartieron academia de abastecimiento

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Durante la jornada del domingo, voluntarios de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua compartieron una academia de abastecimiento junto a voluntarios de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Requínoa.

La actividad comenzó con una instancia teórica y continuó con un ejercicio práctico en el río del sector de Callejones, donde los voluntarios pudieron poner en práctica sus conocimientos y seguir fortaleciendo sus habilidades bomberiles.

En la ocasión se agradeció a la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Requínoa por la confianza depositada permitiendo compartir esta experiencia de aprendizaje y colaboración. Se indicó que el objetivo es estar preparados para responder cuando la comunidad lo necesite.

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