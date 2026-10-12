Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Colisión entre dos vehículos menores moviliza a equipos de emergencia de San Vicente

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 14:50 horas de este lunes en la intersección de avenida Germán Riesco con Bernardo O’Higgins, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de la comuna, la central de alarmas despachó a la unidad BH1 hasta el lugar de la emergencia, donde los voluntarios verificaron la colisión entre dos vehículos menores.

Producto del accidente, tres personas resultaron involucradas y fueron atendidas por los equipos de emergencia que concurrieron al lugar. En el procedimiento también trabajó personal de Seguridad Pública, mientras que las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Gimnasia (Mendoza) y Newell`s empatan sin goles
9 minutos hace
Levante empata sobre el final con gol de Ifeanyi Ndukwe
1 hora hace
Coritiba y Botafogo igualaron 1 a 1
1 hora hace
EN VIVO: 0-0: Llega el entretiempo y Gimnasia (Mendoza) y Newell`s empatan sin goles
9 minutos hace
Levante empata sobre el final con gol de Ifeanyi Ndukwe
1 hora hace
Anuncios
798298_2
Unión Española perdió 1-0 ante Deportes Iquique
udechile nublense 3
Universidad de Chile goleó a Ñublense en El Teniente
Anuncios
798297_2
Alejandro Márquez e Ignacio Mesías se despachan con dobletes en la victoria 4-0 de Rangers a U. San Felipe
bomberos san vicente
Bomberos de San Vicente y Requínoa compartieron academia de abastecimiento
arte 1
Artelecto fortalece el vínculo con la cultura y las tradiciones locales en Coltauco
MOSTAZAL 2
Mostazal cuenta con nuevo Centro de Tratamiento Ambulatorio
Anuncios
rancaguino recupera
Rancagüino logró recuperar su billetera y documentación tras gestiones policiales
velasquez lota 2
Angustia en San Vicente: General Velásquez cae ante Lota Schwager y se hunde en el fondo de la liguilla
793876_0
Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
general de carabineros
General de Carabineros se reunió con jefes de destacamento de Pichilemu para reforzar el liderazgo policial
seremi de la mujer
Proyecto de Cautelares Reforzadas busca evitar vacíos de protección para mujeres víctimas de violencia
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors y Vasco da Gama avanzan por la primera semifinal
Anuncios