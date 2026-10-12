Colisión entre dos vehículos menores moviliza a equipos de emergencia de San Vicente

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 14:50 horas de este lunes en la intersección de avenida Germán Riesco con Bernardo O’Higgins, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de la comuna, la central de alarmas despachó a la unidad BH1 hasta el lugar de la emergencia, donde los voluntarios verificaron la colisión entre dos vehículos menores.

Producto del accidente, tres personas resultaron involucradas y fueron atendidas por los equipos de emergencia que concurrieron al lugar. En el procedimiento también trabajó personal de Seguridad Pública, mientras que las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación.