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San Luis necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre D. Puerto Montt y San Luis. El partido se juega en el estadio Bicentenario Chinquihue hoy a las 12:30 horas. Será arbitrado por Nicolás Gamboa Reyes.

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D. Puerto Montt tendrá hoy como rival a San Luis, a las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Chinquihue, por la fecha 27 del campeonato 2026.

Así llegan D. Puerto Montt y San Luis

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de D. Puerto Montt en partidos del campeonato 2026

D. Puerto Montt buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Magallanes. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de San Luis en partidos del campeonato 2026

San Luis venció en casa a D. Antofagasta por 2 a 1. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 10 goles y tuvo 3 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y terminó con un marcador 4-1 a favor de San Luis.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 34 puntos (10 PG – 4 PE – 12 PP), mientras que la visita sumó 47 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (13 PG – 8 PE – 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Gamboa Reyes.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 48 27 13 9 5 16
2 San Luis 47 26 13 8 5 12
3 Magallanes 46 27 13 7 7 5
4 D. Antofagasta 44 27 12 8 7 21
11 D. Puerto Montt 34 26 10 4 12 -8

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Fechas y rivales de D. Puerto Montt en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs San Marcos: 18 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs U. San Felipe: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Cobreloa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Luis en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 28: vs Magallanes: 17 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Recoleta: 24 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
Horario D. Puerto Montt y San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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