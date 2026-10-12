Desafíos de la agricultura ante las lluvias de octubre

Las precipitaciones registradas en la región de O’Higgins, con montos de cerca de 70 milímetros en el valle y hasta 150 milímetros en la precordillera, han vuelto a poner en evidencia una paradoja del campo: en primavera, el agua no siempre es una buena noticia.

Ocurridas en pleno mes de octubre, estas lluvias tardías golpean a la fruticultura en su momento más vulnerable, afectando a especies clave como cerezas, arándanos y uva de mesa durante las fases críticas de floración, cuaja y desarrollo de frutos.

El primer gran desafío es el impacto directo en el rendimiento de los cultivos. El agua sobre la flor e interfiere en la polinización al impedir el vuelo de las abejas, reduciendo el proceso de cuaja y sembrando incertidumbre sobre la carga final de fruta que se logrará cosechar.

En los cultivos agrícolas, el panorama se complica con anegamientos por exceso de agua y daños en infraestructura provocados por fuertes vientos, tales como voladuras de techos, carpas e invernaderos.

A la posible pérdida de volumen se suma un aumento inmediato de los costos operativos. La alta humedad acumulada crea un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y enfermedades en restos florales y tejidos vegetales, lo que obliga a aplicar tratamientos de fumigación y reforzar de urgencia los programas fitosanitarios.

En paralelo, las lluvias estimulan la germinación acelerada de malezas, que compiten directamente por agua, luz y nutrientes, exigiendo un monitoreo oportuno y aplicaciones técnicas de herbicidas para resguardar el potencial productivo del suelo.

El dilema de fondo es de índole económica. Los agricultores actúan como «tomadores de precios», lo que significa que no tienen margen para trasladar estos sobrecostos de manejo o las eventuales mermas de producción al precio final de sus productos; todos los gastos adicionales son absorbidos por el propio productor, reduciendo drásticamente sus márgenes.

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Con el inicio de las primeras cosechas de cereza a fines de octubre —amenazadas además por el riesgo de partidura de fruta— y en un entorno presionado por altas tasas de financiamiento e incertidumbre internacional, la rentabilidad del sector queda seriamente comprometida.

Frente a esta adversidad, la respuesta del sector refleja su naturaleza esencial: la agricultura no se detiene. Para mitigar la variabilidad climática, los productores han debido extremar la rigurosidad técnica, incorporar tecnologías de protección como techos y optimizar el uso de maquinaria.

Sin embargo, estas precipitaciones de primavera recuerdan que la resiliencia del campo requiere un manejo cada vez más preciso y eficiente para proteger una actividad fundamental que no puede darse el lujo de parar.