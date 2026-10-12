Fluminense y Palmeiras buscan avanzar y pasar a la final

Fluminense y Palmeiras se miden por la llave 2 de la Copa Libertadores el miércoles 14 de octubre a las 21:30 horas, en el Maracanã.

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 1971, y Palmeiras se impuso por 1 a 3.

Fluminense y Palmeiras se enfrentan en el primer choque de esta ronda con la esperanza de llegar más confiados al partido revancha, que se disputará el miércoles 21 de octubre a las 21:30 en Nubank Parque.

Facundo Tello Figueroa es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Fluminense en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 2: vs Palmeiras: 21 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Palmeiras en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 2: vs Fluminense: 21 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)

: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)

: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril) Fase de Grupos : Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)

: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril) Fase de Grupos : Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)

: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)

: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)

: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo) Octavos de Final : Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)

: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto) Octavos de Final : Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)

: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto) Cuartos de Final : Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)

: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre) Cuartos de Final: Platense 2 vs Fluminense 1 (15 de septiembre)

Los resultados de Palmeiras en partidos >

de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)

: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)

: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)

: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)

: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)

: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo) Octavos de Final : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto) Octavos de Final : Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto)

: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 1 (19 de agosto) Cuartos de Final : Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre)

: Palmeiras 1 vs Liga de Quito 0 (9 de septiembre) Cuartos de Final: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 2 (3-4 en penales a favor de Palmeiras) (16 de septiembre)

Horario Fluminense y Palmeiras, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

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