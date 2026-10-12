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General de Carabineros se reunió con jefes de destacamento de Pichilemu para reforzar el liderazgo policial

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En el marco de sus recorridos por la región de O’Higgins, el jefe de Zona de Carabineros, general Guillermo Bohle Guichacoi, sostuvo una reunión con los jefes de destacamento de la Tercera Comisaría de Pichilemu, con el objetivo de reforzar los lineamientos institucionales y destacar la importancia del liderazgo en el trabajo policial.

Durante el encuentro, se relevó el rol que cumplen los jefes de destacamento como líderes, guías y orientadores de sus respectivos equipos, además de la importancia de mantener una presencia activa junto al personal para fortalecer el compromiso con la labor policial y el servicio a la ciudadanía.

La visita se enmarca en los constantes recorridos que el general Guillermo Bohle Guichacoi realiza por las distintas unidades policiales de la región, como parte de su gestión para mantener un contacto directo con los funcionarios y conocer sus realidades.

En esa línea, la presencia de los mandos institucionales busca transmitir cercanía y respaldo a los carabineros, reforzando la importancia del acompañamiento de las autoridades de mayor rango y el compromiso con el cumplimiento de las funciones de seguridad pública.

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