HORÓSCOPO DEL LUNES 12 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Habrás comprobado este fin de semana que, aunque algunas relaciones personales te producían algún reparo, incluso algo de rechazo, la situación está girando hacia el interés, cuando no directamente en atracción. Tendrás conversaciones interesantes al respecto.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Será conveniente que aclares una situación con un compañero antes de que os termine afectando negativamente. Tus sentimientos estarán más a flor de piel que nunca y tendrás que administrarte bien en el terreno emocional; estarás en desventaja.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Inicias esta semana de mal humor en tus relaciones sentimentales, por lo que debes variar tu actitud y tratar de ser más cariñoso y cuidadoso con tu pareja. La economía puede darte alguna sorpresa antes de que acabe el día. Buen momento para las inversiones.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Podrás disfrutar sin temores de tu trabajo, en el que te mostrarás sanamente ambicioso. El único riesgo para tu trayectoria sería mostrarte altanero y optar por métodos dictatoriales, cuando tienes en tu mano seguir apostando por la colaboración.

LEO (23 julio-22 agosto).

Es posible que el fin de semana hayas constatado que las relaciones personales y afectivas no pasan por su mejor momento, y que deberás mostrarte más abierto y relajado con las personas que te importan. También ampliar tu círculo de amistades.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Si notas que tu relación sentimental se estanca, haz lo posible por recuperar la ilusión. Es un buen momento para fortalecer lazos y tu estado de ánimo te lo está pidiendo a gritos. Escucha a tu corazón y obra en consecuencia.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los asuntos de la salud serán de bastante importancia estos días porque puedes encontrar sustanciales cambios en su resolución, gracias al final de los tratamientos o al conocimiento de nuevas técnicas que surtirán mejores efectos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Has tenido un fin de semana de lo más completo en el aspecto social, dando rienda suelta a tus apetencias en este sentido, pero hoy te tocará dar el callo en el trabajo, y no podrás entretenerte con otras cosas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Surgirán oportunidades de hacer cosas diferentes, que te llevarán a experiencias y situaciones muy gratificantes, algo que nunca habías imaginado, aunque seguramente tendrás que actualizarte en algunos terrenos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En los temas del amor no te conviene abandonarte, tendrás que aprender a llevarlos como un negocio, en el que hay que tomar decisiones en el momento adecuado para progresar en la dirección que te interesa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Alguien a quien aprecias solicitará tu compañía o tu opinión para enfrentarse a un asunto médico de cierta importancia. Tendrás que estar a la altura de las circunstancias y sacar energías para reconfortar y ayudar a esa persona.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu experiencia les será muy interesante a tus hijos, si atraviesan por una fase de descontrol y desasosiego. Tendrás que encontrar tiempo para hacerles partícipes de las actitudes que pueden hacerles ganar serenidad.