Masiva fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario en Guacarhue

Una hermosa y multitudinaria Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, jornada llena de fe, alegría, devoción y profundo amor por la Madre Santísima se desarrolló en la localidad de Guacarhue.

La celebración comenzó con una solemne procesión por las calles de Guacarhue, presidida por el párroco, padre José Vergara Banda y, acompañada por la Banda de Guerra Manuel Rodríguez, Primera Compañía de Bomberos de Quinta de Tilcoco, Seguridad Ciudadana, Cuasimodistas, huasos a caballo, el coro parroquial, niños de catequesis de Primera Comunión y Confirmación y una multitud de fieles que caminaron junto a la imagen de la Virgen.

Las calles se vistieron de fiesta, con hogares adornados con globos y hermosos altares, mientras las familias salían a recibir con cariño y devoción a la Virgen del Rosario.

Posteriormente, el templo parroquial acogió la celebración de la Santa Misa, en un ambiente de profunda oración y comunión, donde una gran cantidad de feligreses se reunió para honrar a la Patrona y renovar su amor y confianza en ella.

La comunidad de Guacarhue junto a la imagen de la Patrona.

De manera especial, se recibió la presencia de la madre Rosario Valdés Meza, religiosa de la Congregación de la Preciosa Sangre e hija de esta tierra de Guacarhue. Aquí, en su pueblo, nació su vocación religiosa y, por gracia de Dios, al consagrar su vida al Señor recibió el nombre de Rosario, un hermoso signo que invita a contemplar la providencia divina y el vínculo espiritual con la querida Patrona.

Al finalizar la Eucaristía, se entregaron reconocimientos a las comunidades que recibieron a la Virgen durante su peregrinar, a las agrupaciones parroquiales que la acompañaron con compromiso y alegría, y a las instituciones que colaboraron generosamente en esta celebración: la Primera Compañía de Bomberos de Quinta de Tilcoco, la Banda de Guerra Manuel Rodríguez y la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.

La jornada continuó con hermosas presentaciones de bailes folclóricos en honor a la Madre Santísima, culminando con el emotivo acompañamiento musical de la Banda Manuel Rodríguez durante el ingreso de la imagen de Nuestra Señora del Rosario al templo parroquial.

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Se dio un agradecimiento muy especial a la familia de la señora María del Pilar Gálvez Barrera, quien, antes de partir al encuentro del Señor, manifestó su deseo de donar los recursos necesarios para embellecer y adornar la imagen de la Patrona, con hermosas flores para esta gran celebración. En el día de su despedida, se pudo ver cumplido este noble gesto de amor y devoción.