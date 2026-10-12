Mostazal cuenta con nuevo Centro de Tratamiento Ambulatorio

Con el objetivo de acercar la oferta de tratamiento a la comunidad, SENDA O’Higgins y la Municipalidad de Mostazal inauguraron un nuevo Centro de Tratamiento Ambulatorio, destinado a personas mayores de edad, que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas.

La puesta en marcha del recinto responde a una necesidad detectada en el trabajo territorial y permitirá evitar que los usuarios deban trasladarse hasta otras comunas, reduciendo costos, tiempos de viaje y dificultades de conectividad, que podían afectar la continuidad de los procesos terapéuticos.

La alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo Arancibia, destacó la importancia de contar con este espacio para las personas y familias de la comuna.

“Estamos inaugurando un espacio muy importante para nuestra comunidad, donde las personas que tienen alguna adicción al alcohol o droga, tendrán la oportunidad de rehabilitarse con profesionales especializados”, señaló.

Por su parte, el director nacional (s) de SENDA, Eduardo Barros, valoró la apertura del centro, destacando que permitirá acercar una atención necesaria a la comunidad.

En tanto, el director regional (s) de SENDA O’Higgins, Pablo Leiva, sostuvo que “este centro nos permite acercar la oferta de tratamiento a las personas y disminuir barreras como los traslados, la conectividad o los costos asociados”.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, enfatizó que el nuevo recinto constituye una respuesta concreta para quienes necesitan apoyo. “Hoy en Mostazal estamos abriendo mucho más que un centro de tratamiento; estamos abriendo una puerta para quienes quieren recuperar su vida y necesitan una oportunidad para hacerlo”, afirmó.

El nuevo establecimiento permitirá fortalecer la oferta comunal en materia de tratamiento, rehabilitación e integración social, favoreciendo que las personas puedan iniciar y mantener sus procesos de recuperación cerca de sus hogares y familias.