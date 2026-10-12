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PDI entregó detalles de alud que dejó a dos trabajadores fallecidos en El Teniente

Cuatro trabajadores realizaban labores de limpieza en un camino interior cuando fueron alcanzados por un desprendimiento de nieve, lodo y piedras. Dos sobrevivieron, mientras que los otros dos quedaron atrapados y fueron encontrados fallecidos. La investigación busca esclarecer las circunstancias del accidente.
Camioneta volcada y parcialmente cubierta por nieve tras el alud en la División El Teniente.
Imágenes del rescate facilitadas a El Rancagüino muestran el vehículo alcanzado por el desprendimiento de nieve y material.

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La Policía de Investigaciones (PDI) entregó nuevos antecedentes sobre el alud que provocó la muerte de dos trabajadores contratistas en la División El Teniente. La Brigada de Homicidios, por instrucción del Ministerio Público, realizó diligencias en el lugar para establecer cómo ocurrió el accidente y reunir antecedentes sobre las condiciones en que se desarrollaban las faenas.

El subprefecto Juan Reyes Gutiérrez, de la Brigada de Homicidios, explicó que la emergencia se produjo en el sector del cráter norte de la mina a rajo abierto, cuando cuatro trabajadores efectuaban labores de limpieza en uno de los caminos interiores.

En ese momento se registró un desprendimiento de material compuesto por nieve, lodo y piedras que alcanzó a los trabajadores. Según los antecedentes recogidos para esta cobertura, las personas se desplazaban en una camioneta que quedó volcada y cubierta por la nieve, como muestran imágenes del rescate facilitadas a El Rancagüino.

El oficial precisó que dos trabajadores lograron sobrevivir al arrastre del material, mientras que los otros dos quedaron atrapados. Esta información permitió precisar el número de personas involucradas, ya que durante las primeras horas de la emergencia se había informado de tres trabajadores afectados.

Segundo fallecimiento se confirmó durante las diligencias

Tras el accidente se activaron las labores de rescate. Una vez confirmado el fallecimiento de uno de los trabajadores, el fiscal de turno instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para investigar las circunstancias de lo ocurrido.

Mientras los detectives desarrollaban las primeras diligencias en el lugar, se confirmó el fallecimiento del segundo trabajador.

El subprefecto Reyes expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y explicó que los equipos especializados realizaron un trabajo de fijación del sitio del suceso para reunir antecedentes que permitan reconstruir la dinámica del accidente.

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En las diligencias participaron detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Rancagua, entre ellos especialistas en fotografía y planimetría.

Causa de muerte deberá ser determinada por el SML

De acuerdo con lo informado por el subprefecto, el reconocimiento externo de los cuerpos realizado al interior de la Posta Sewell no permitió observar lesiones atribuibles a la acción de terceros. Los antecedentes preliminares apuntaban a que los trabajadores habrían fallecido por aplastamiento producto de la nieve y el material desprendido.

No obstante, Reyes precisó que la causa precisa de muerte debía ser establecida por el Servicio Médico Legal (SML).

La investigación continuará con nuevas inspecciones en el sector afectado. Parte de estas diligencias deberá realizarse con luz natural, debido a que las primeras actuaciones se desarrollaron durante la tarde y existía riesgo por la posibilidad de nuevos desprendimientos de material.

Investigación revisará las condiciones de las faenas

Consultado por la posibilidad de negligencias de empresas contratistas o subcontratistas, el subprefecto señaló que esos antecedentes deben ser esclarecidos durante la investigación.

Explicó que existen elementos preliminares relacionados con los protocolos de trabajo en el sector y con las personas responsables de las labores, aspectos que deberán ser indagados antes de establecer conclusiones.

La PDI ya entrevistó a los dos trabajadores que sobrevivieron al desprendimiento, quienes entregaron antecedentes sobre lo ocurrido. También se realizaron diligencias con familiares de una de las víctimas.

Entre las actuaciones pendientes se encuentra recabar información de personas con mayores responsabilidades dentro de las empresas involucradas, además de profundizar en las condiciones en que se ejecutaban los trabajos.

El oficial señaló que se trata de una investigación de alta complejidad, cuyo objetivo es establecer fehacientemente las circunstancias del accidente y determinar si existió intervención de terceros o alguna responsabilidad que deba ser esclarecida.

La indagatoria se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público. Por ahora, la investigación continúa abierta y no se han establecido responsabilidades definitivas.

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