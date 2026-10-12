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Presidente lamentó muerte de dos trabajadores tras alud en El Teniente

A través de su cuenta en x, Jose Antonio Kast nte expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los contratistas fallecidos en el accidente ocurrido en la División El Teniente, en la Región de O’Higgins.

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó la muerte de dos trabajadores contratistas tras el alud que afectó al sector Rajo Sur de la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el Mandatario expresó su pesar por el fallecimiento de los trabajadores y envió un mensaje de apoyo a sus familias y compañeros de labores.

“Otra tragedia que enluta al país. Lamento el fallecimiento de dos trabajadores contratistas, producto de un alud en el sector Rajo Sur de la mina El Teniente de Codelco”, escribió Kast.

En el mismo mensaje, agregó que “ha sido un invierno duro para Chile” y concluyó con un saludo a los cercanos de las víctimas: “Un abrazo a la familia de los trabajadores y a sus compañeros”.

Los dos trabajadores fallecieron luego de quedar atrapados por el desprendimiento de material en la División El Teniente. Las circunstancias del accidente son investigadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

Las condolencias del Presidente se sumaron a las manifestaciones de pesar por la muerte de los trabajadores, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la emergencia.

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