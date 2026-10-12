Proyecto de Cautelares Reforzadas busca evitar vacíos de protección para mujeres víctimas de violencia

En conversación con El Rancagüino TV, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de O’Higgins, Carla Morales, explicó los alcances del proyecto de ley de Cautelares Reforzadas, el cual busca fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia durante la tramitación de sus causas.

La iniciativa actualmente se encuentra en primer trámite legislativo y considera nuevas medidas frente al hostigamiento digital, el incumplimiento de las cautelares y los eventuales vacíos de protección cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a la justicia penal.

Uno de los cambios propuestos apunta a asegurar la continuidad de las medidas de protección mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia entre tribunales, con la finalidad de “que ninguna mujer quede sin una medida cautelar mientras se discute qué tribunal debe tomar la causa”, señaló Morales.

El proyecto contempla además una nueva medida cautelar para prohibir el hostigamiento, las amenazas u otros atentados contra la víctima, sus hijos e hijas mediante cualquier medio, incluidos los espacios digitales. La seremi explicó que actualmente este tipo de violencia puede producirse incluso “a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, a través de plataforma”.

A ello se suma el fortalecimiento del monitoreo de las medidas cautelares, mediante la ampliación de las facultades de los inspectores de seguridad municipal para colaborar en su control y el establecimiento de consecuencias para quienes arranquen o inutilicen intencionalmente los dispositivos de monitoreo.

Más medidas propuestas

El proyecto también propone que el incumplimiento de determinadas medidas sea considerado al evaluar la procedencia de la prisión preventiva, aunque esto no implicaría su aplicación automática, así como establece que en los tribunales de garantía integrados por más de tres jueces pueda designarse a uno de ellos para conocer preferentemente materias de violencia intrafamiliar, buscando una tramitación más especializada de estas causas.

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En O’Higgins, la aplicación de estas medidas requerirá coordinación entre distintas instituciones. La autoridad señaló que actualmente existe trabajo conjunto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y los dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. También indicó que la región cuenta con un Centro Especializado en Rancagua y que se ha planteado la necesidad de acercar este tipo de atención a las provincias más alejadas.

“Los proyectos de ley van asociados a reglamentos, donde ahí establece lo que es el intersector, lo que es el trabajo multisectorial”, explicó Morales, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional mientras el proyecto de ley avanza en el Congreso.