Recentralización y recorte regional: el trasfondo del Presupuesto 2027 para la región de O’Higgins

Por: Pablo Monje Reyes, docente Escuela Cs. Sociales, Universidad de O’Higgins.

Esta semana se inició el debate público sobre el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2027, instancia en la que se materializa la política financiera del actual gobierno. El anuncio emitido urbi et orbi sostiene un incremento de la inversión pública —expresado en edificación, infraestructura y mano de obra— con el propósito de contrarrestar las elevadas tasas de desempleo consolidadas y la consecuente desaceleración de la actividad económica general.

Corresponde evaluar si dicho anuncio se refleja de manera efectiva en el financiamiento asignado al Gobierno Regional de O’Higgins. Para efectos de este análisis, los datos han sido ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y expresados a precios corrientes. Los ingresos de la región en el año 2026 ascendieron a $99.466.409.000, mientras que la propuesta presupuestaria para 2027 alcanza los $91.317.815.000. Esto evidencia una restricción de ingresos del orden de $8.148.594.000, lo que representa una contracción real del 8,2%.

Ante la disminución de los ingresos, la inversión sufre un impacto directo. Entre las partidas más comprometidas destaca el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, el cual experimenta una reducción de $8.614.126.000, equivalente a una baja del 43,5% en los recursos destinados a subsidiar el traslado de personas en una región con un alto componentes de comunas rurales. Esta reducción se traducirá en un mayor costo para las familias de menores ingresos, considerando que estas comunas se concentran los mayores índices de vulnerabilidad social. Se trata, en consecuencia, de una medida que afectará directamente la economía de los sectores más desfavorecidos de la región.

En la misma línea de recortes, el Aporte Fiscal de Libre Disposición disminuye en $4.937.575.000, lo que implica una reducción del 8,6% en los fondos orientados a la inversión directa regional. Por su parte, el rubro de Transferencias de Capital sufre una disminución de $2.960.105.000, representando una caída del 7,2% en este tipo de ingresos en comparación con el ejercicio 2026.

En definitiva, al examinar el presupuesto regional en el ítem de Inversión Regional, se observa un descenso desde $92.734.143.000 en 2026 a $83.780.507.000 para el año 2027. Ello equivale a un decremento del 9,7%, es decir, una merma real de $8.953.636.000 en inversión. Dicho escenario proyecta serias preocupaciones: en primer lugar, el detrimento del presupuesto regional perjudicará la economía de los hogares más vulnerables —como en el caso del transporte público—; en segundo lugar, impedirá el financiamiento de proyectos clave en zonas vulnerables que se encontraban a la espera de ser financiados en el 2027.

El efecto de la reducción de recursos en la Región de O’Higgins abre interrogantes respecto a si se está financiando la expansión del gasto centralizado en obras públicas. Si esa fuese la premisa del Ejecutivo, se incurre en un evidente error estratégico y político: la inversión regional es definida por los representantes regionales (gobernador y consejeros regionales) y abarca también obras de infraestructura pública. Por tanto, nos encontraríamos ante un retroceso y una clara recentralización de los fondos públicos. Legítimamente, estas señales atentan contra la descentralización y debilitan la institucionalidad descentralizada que tanto ha costado construir e implementar. Es imperativo mantener la alerta frente al avance del poder central en desmedro del desarrollo de las regiones.