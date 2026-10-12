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Reconocen labor que tuvieron los extrabajadores ferroviarios de Pichilemu

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En el marco del Día Nacional del Trabajador Ferroviario, la Municipalidad de Pichilemu recordó y reconoció a quienes, con su trabajo y dedicación, fueron parte de la historia del Ramal San Fernando–Pichilemu.

Maquinistas, boleteros, jefes de estación, personal de vías y tantos otros trabajadores que hicieron del ferrocarril parte de sus vidas, contribuyendo a conectar localidades, familias y comunidades durante generaciones.

En la ocasión se rindió especial homenaje a, José Antonio Vidal Parraguez, Carlos René Pavez Jorquera, Guillermo Fernando Carreño Campos, Gustavo Arsenio González Donoso, Benedicto Antonio González Vargas, Julio del Carmen Abarca Huerta, Ángel López Adasme y Guillermo Alfonso Moisan Díaz (Q.E.P.D.).

A través de sus historias y de estas fotografías, se mantienen vivos los recuerdos de una época fundamental para la comuna y para tantas familias que estuvieron ligadas al tren. El objetivo es preservar la memoria y reconocer a quienes, desde sus distintos oficios y funciones, contribuyeron a construir la historia de Pichilemu y su patrimonio ferroviario.

La actividad se realizó en el marco del Día Nacional del Trabajador Ferroviario. Foto: Municipalidad de Pichilemu.
A través de sus historias y de estas fotografías se intenta mantener vivo el legado ferroviario. Foto: Municipalidad de Pichilemu.
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