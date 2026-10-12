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Rengo derrotó a Colina y queda muy cerca de mantenerse en Segunda División

El cuadro que dirige Víctor Fuentes lidera la liguilla de la permanencia con 17 puntos, a 11 unidades de puestos de descenso.

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Poco le falta a Deportes Rengo para asegurar la categoría. El domingo, en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz, el cuadro oro y cielo derrotó por 2-1 a Atlético Colina y sigue firme en su lucha por mantenerse en el profesionalismo.

Tras un primer tiempo sin goles, los festejos llegaron en el complemento. En la recta final del partido, Rengo encontró la llave al gol de la mano de Daniel Cordero. El atacante anotó el 1-0 en el 62’ y el 2-0 en el 78’ para prácticamente sentenciar el juego. Eso sí, la visita logró descontar en el 90’+4’ por intermedio de Jhon Bravo.

Con la victoria, Rengo llega a 17 puntos para liderar la liguilla y estirar su distancia a 11 unidades sobre los dos últimos de la tabla. Restan cinco partidos y el conjunto de Fuentes tiene la tarea prácticamente lograda.

No hay que relajarse

Víctor Fuentes, luego del encuentro, manifestó que están bien, pero que la tarea aún no está cumplida. “Aunque nos salvemos matemáticamente en el próximo partido, seguiremos luchando hasta el final, porque queremos sumar la mayor cantidad de puntos y hay que ser responsables porque hay otros equipos que también se juegan mucho”, dijo.

Además, el DT, comentó que “Todos los partidos en esta división son muy parejos, acá no hay una gran diferencia. Es más valioso cuando nos había costado en casa”.

Por su parte, el portero Federico Molina, añadió que “sabíamos que iba a ser duro, Colina venía de dos triunfos consecutivos y nosotros le debíamos una victoria a nuestra gente”.

El próximo encuentro para el “Bravo entre los Bravos” será como forastero en Coronel frente a Lota Schwager.

Con 11 puntos que Rengo le sacó a los últimos de la tabla, restando 15 por disputar. Foto: Mauricio Pérez.

Ficha del partido

Deportes Rengo (2): Federico Molina, Matías Navarrete, Javier Herrera, Michel Quezada, Zederick Vega, Francisco Rivera (40′, Daniel Cordero), Juan Carrasco (62′, Matías Recabal), Matías Meneses (62′, Lucas Fierro), David Salazar (82′, José Basualto), Kevin Serrano, Darío Lazo. DT: Víctor Fuentes.

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Atlético Colina (1): Juan Echeve, Ignacio Mesina, Martín Ochoa, Juan Bacca (46′, Leonardo Naranjo), Alexis Hormazabal (84′, Sergio Fuentes), Franco Gutiérrez, Cristian Alarcón, César Evans, Matías Jiménez (87′, Jhon Bravo), Mario Larenas, Mario Muñoz (84′, Matías Colossi). DT: Fernando Vergara.

Árbitros: Dayared Ramírez, Ariel Armijo, Rodrigo Concha, Felipe Moya.
Amonestados: Serrano, Basualto, Vega, (REN); Bacca, Mesina, Naranjo, Ochoa, Muñoz (COL).
Goles: 1-0, 63′, Cordero; 2-0, 78′, Cordero; 90’+4′, Bravo.
Estadio: Guillermo Guzmán, Rengo.

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