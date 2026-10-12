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Supermercados Cugat entregó tres autos 0 km en las celebraciones de sus 50 años

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En el marco de las celebraciones de sus 50 años, Supermercados Cugat entregó hace algunos días los premios a dos de los tres ganadores, en un pequeño encuentro realizado en la sucursal Baquedano, en Rancagua.

Gladys Riveros Reyes y Ramón Durán llegaron hasta el supermercado en Rancagua para recibir sus respectivos autos cero kilómetros Suzuki Celerio, los últimos entregados en el marco de estas celebraciones. Los premios recayeron en clientes de las sucursales San Vicente y San Fernando, respectivamente. A ambos solo les bastó una compra para convertirse en los flamantes ganadores. El tercer auto se fue a Chillán y recayó en Soledad Flores.

De igual manera, la compañía quiso reconocer el compromiso de sus más de cuatro mil colaboradores sorteando entre ellos un auto nuevo. La afortunada fue Fernanda Betancourt, perteneciente al equipo de Frutas y Verduras de la sucursal Chillán.

La campaña contó con la participación de una gran lista de proveedores, quienes, con sus productos, hicieron posible la entrega de increíbles premios que fueron sorteados entre los clientes que realizaron compras por sobre $25.000 en productos adheridos.

Paulo Fernandoy, líder de Marketing de Cugat, relató la satisfacción de la empresa por hacer realidad la entrega de estos premios y ver la alegría de quienes recibieron la feliz noticia.

Además de regalar estos vehículos nuevos, se sortearon un total de 17 televisores Smart TV, que fueron repartidos entre sus sucursales ubicadas entre Buin y Puerto Montt.

Ramón Durán recibe emocionado su auto 0 kilómetro en dependencias de la sucursal Baquedano, en Rancagua.
Gladys Riveros Reyes aún no podía creer lo que había ganado tras realizar una compra en su supermercado favorito.
En Baquedano recibieron a dos de los tres ganadores de los vehículos para celebrar la entrega de estos grandes premios, sorteados entre los clientes de las 17 sucursales de Cugat.
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