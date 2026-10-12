Trabajador fallecido en Rajo Sur era oriundo de Rengo

Este domingo se conoció que, una de las víctimas de la fatal avalancha registrada la tarde del domingo en Rajo Sur, de la División El Teniente, era oriundo de Rengo.

El municipio, a través de sus canales de comunicación, expresó que «La Ilustre Municipalidad de Rengo expresa sus más sinceras y sentidas condolencias por el fallecimiento de Guillermo Antonio Guajardo López (Q.E.P.D.), de 53 años, quien perdió la vida en la tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco».

Junto con lo anterior, manifestaron que «Esta lamentable noticia también enluta a nuestra comuna, especialmente a la localidad de El Cerrillo, de donde es su familia, a quienes acompañamos con profundo respeto, cariño y solidaridad en estos momentos de inmenso dolor».

Por mismo, agregaron «Como Municipalidad de Rengo, extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a todas las familias afectadas por esta tragedia que ha golpeado profundamente a nuestra región. Que encuentren fortaleza, paz y consuelo para enfrentar esta irreparable pérdida. Descanse en paz, Guillermo Antonio Guajardo López».