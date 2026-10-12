Universidad de Chile goleó a Ñublense en El Teniente

Universidad de Chile consiguió una amplia victoria frente a Ñublense en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, en un encuentro válido por la fecha 24 de la Liga de Primera. Maximiliano Guerrero fue una de las figuras del compromiso al marcar dos goles en la primera mitad, en un partido que terminó con seis anotaciones para el conjunto azul.

El marcador se abrió a los 13 minutos con la anotación de Guerrero, quien volvió a convertir a los 37’ para ampliar la ventaja de Universidad de Chile.

Posteriormente, Ñublense, sufrió un nuevo contratiempo en los descuentos de la primera etapa, cuando Pablo Calderón recibió tarjeta roja a los 45’+3’ por una falta como último hombre, dejando al equipo visitante con diez jugadores para el complemento.

Un vendaval azul

En la segunda mitad, Agustín Arce aumentó la diferencia a los 55 minutos y Gonzalo Reyna anotó el cuarto tanto a los 73’. Dos minutos después, Eduardo Vargas se sumó a la lista de goleadores al marcar el quinto para los azules, que aprovecharon la superioridad numérica para ampliar la distancia en el recinto rancagüino.

La cuenta se cerró a los 86 minutos con el gol de Fabián Hormazábal, quien estableció el sexto tanto de Universidad de Chile.

Así, el conjunto azul selló una goleada ante Ñublense en Rancagua, en el compromiso correspondiente a la fecha 24 del campeonato nacional ocupando ahora el segundo lugar de la tabla con 45 puntos, 9 por debajo del líder Colo-Colo. Los rojos, en tanto, en dos jornadas más volverán a Rancagua, oportunidad en que visitarán a O’Higgins por la jornada 26.

La U no tuvo piedad contra Ñublense, pues lo goleó por 6-0 en la cancha del estadio Codelco El Teniente. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Ficha del partido

Universidad de Chile (6): Gabriel Castellón, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez (57′, Fabián Hormazabal), Agustín Arce, Charles Aránguiz (77′, Marcelo Díaz), Marcelo Morales, Ignacio Vásquez (57′, Gonzalo Reyna), Tobías Reinhart (77′, Israel Poblete), Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero (77′, Juan Manuel Lucero). DT: Fernando Gago.

Ñublense (0): Nicola Pérez, Felipe Campos, Jovany Campusano, Pablo Calderón, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani (72′, Franco Rami), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (62′, Diego Céspedes), Matías Plaza, Esteban Calderón (62′, Fernando Ovelar), Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

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Árbitros: Cristian Garay, Carlos Venegas, Ignacio Cerda, Víctor Abarzúa.

VAR: Diego Flores, Felipe Jara.

Amonestados: Reinhart (UCH).

Expulsado: 45’+3′, Pablo Calderón (ÑUB); 46′, Fernando Solis, AT (ÑUB).

Goles: 1-0, 13′, Guerrero; 2-0, 37′, Guerrero; 3-0, 55′, Arce; 4-0, 73′, Reyna; 5-0, 75′, Vargas; 6-0, 86′, Hormazábal.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 6.689 espectadores.