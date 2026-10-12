Ñublense busca cortar su racha negativa ante Universidad de Chile

Desde las 17:00 horas, Universidad de Chile tendrá hoy como rival a Ñublense, en el partido que disputarán por la fecha 24 del campeonato chileno en el estadio el Teniente.

Así llegan Universidad de Chile y Ñublense

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile logró un triunfo por 3-0 ante D. La Serena. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 12 a favor.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de caer derrotado 1 a 3 ante Everton. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y fue Ñublense quien ganó 1 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 42 puntos (12 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (8 PG – 8 PE – 7 PP).

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Cristián Garay Reyes es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 54 24 17 3 4 23 2 U. Católica 42 23 13 3 7 17 3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16 4 Everton 39 24 11 6 7 13 10 Ñublense 32 23 8 8 7 -3

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs Everton: 26 de octubre – 20:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 25: vs Coquimbo Unido: 25 de octubre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar

Horario Universidad de Chile y Ñublense, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

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