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24 siniestros viales y una persona fallecida fue el balance policial tras el fin de semana largo

Hubo 23 personas lesionadas, además, se cursaron 214 infracciones de tránsito y 10 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos de drogas o alcohol.

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4 mil 664 controles vehiculares realizó Carabineros durante el fin de semana largo por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos en la Región de O’Higgins, en el marco de un amplio despliegue preventivo en las principales rutas y caminos secundarios de las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.

Pese a las labores de fiscalización y prevención, el balance estuvo marcado por un accidente de tránsito fatal ocurrido en la comuna de Requínoa, durante la madrugada del lunes 12 de octubre.

El hecho se registró alrededor de las 04:00 horas, en el kilómetro 98 de la Ruta 5, en dirección al norte, donde un vehículo colisionó por la parte trasera a una motocicleta. A raíz del impacto, el conductor del vehículo menor cayó y falleció en el lugar.

En materia de siniestralidad vial, durante el período se contabilizaron 24 accidentes de tránsito, que dejaron un total de 23 personas lesionadas. De ellas, siete resultaron con lesiones graves, dos con lesiones menos graves y 14 con lesiones leves.

Más de 200 infracciones de tránsito

En el marco de los servicios preventivos, Carabineros efectuó 4 mil 664 controles vehiculares, incluidos exámenes de alcotest y cursó 214 infracciones por distintas faltas a la normativa de tránsito.

Asimismo, se concretó la detención de 10 personas por conducir bajo los efectos de sustancias o alcohol. Ocho fueron detenidos por hacerlo bajo la influencia de drogas o estupefacientes, una por conducir bajo la influencia del alcohol y otra por hacerlo en estado de ebriedad. Entre las principales infracciones detectadas, se contabilizaron 155 por velocidad, 54 por no utilizar el cinturón de seguridad y cinco por no emplear el sistema de retención infantil

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