38 municipios reciben Distinción Turística durante clausura del Congreso de Municipalidades Turísticas de Sernatur

Durante la ceremonia de clausura del 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, que se desarrolló durante los días 7, 8, 9 de octubre en San Fernando y Chimbarongo, Región de O’Higgins, 38 municipalidades recibieron la Distinción Turística de Sernatur, que reconoce a los municipios que cuentan con una estándar mínimo de desarrollo turístico y que han implementado buenas prácticas en la gestión de esta actividad.

En la jornada de cierre, en Viña Cono Sur de Chimbarongo, 26 municipalidades recibieron esta distinción por primera vez: Iquique, Copiapó, Los Vilos, Ovalle, Petorca, Quillota, La Ligua, Papudo, Casablanca, La Reina, Paine, Graneros, La Estrella, Mostazal, Doñihue, Palmilla, Rengo, Romeral, Bulnes, Ninhue, Mulchén, Cañete, Arauco, Cunco, Quemchi y Quellón.

La Serena, El Monte, Peñaflor, Chimbarongo, Codegua, Santa Cruz, Chanco, Quillón, Quilaco, Puerto Montt y Torres del Paine renovaron por segunda vez su distinción. En tanto, Caldera obtuvo una tercera renovación, con lo que el reconocimiento de Sernatur alcanza ya a 107 municipios a nivel nacional.

La premiación estuvo encabezada por la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien destacó que “el turismo es un motor de crecimiento, empleo e inversión para Chile, y los municipios cumplen un rol fundamental para que ese desarrollo llegue a cada rincón del país. Hoy reconocemos a 38 municipalidades que han demostrado un compromiso concreto con mejorar la gestión turística de sus territorios. Queremos que cada vez más comunas vean en el turismo una oportunidad para atraer visitantes, generar nuevos empleos, impulsar el emprendimiento y fortalecer sus economías locales. Porque cuando el turismo crece, también crecen nuestras regiones y sus comunidades”

En tanto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, hizo un positivo balance del encuentro realizado en la Región de O’Higgins. “Ha sido un congreso redondo, con una muy buena participación de coordinadores de turismo y de alcaldes; tuvimos casi 300 participantes en estos tres días. Ha sido un espacio de discusión, de acuerdos, de cuáles son las problemáticas que vemos en cada de unos los territorios y hemos conocido las experiencias de distintos municipios, de herramientas que pueden servir para seguir trabajando y potenciado los destinos de nuestro país. Estamos convencidos de que estos espacios de conversación generan ideas, vínculos y trabajo en conjunto, así que vamos a seguir potenciándolo”, dijo.

El alcalde de Chimbarongo, Marco Antonio Contreras, resaltó que “estamos muy orgullosos del trabajo conjunto que hicimos con mi colega alcalde de San Fernando, de nuestros equipos de las oficinas de turismo que hicieron un tremendo despliegue, un trabajo mancomunado de mucha colaboración. Queríamos que el destino Colchagua fuera el que destacara, que nuestras comunas vecinas tuvieran visibilidad y eso nos pone muy contentos. Además, fue una instancia para aprender de otras comunas, de traspasar experiencias y formar alianzas”.

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Por su parte, el edil de San Fernando, Pablo Silva Pérez, comentó que “quiero agradecer a Sernatur, a la subsecretaria de Turismo, a todos los equipos de San Fernando y Chimbarongo, por este tremendo trabajo que hoy está terminando con la entrega de la Distinción de Municipalidad Turística a los distintos municipios y alcaldes que se hicieron presentes. Agradecer también a las viñas, ayer Casa Silva y hoy a Cono Sur, estamos muy contentos con el cierre de este 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas”.

Además, en la ocasión también se premió a David Venegas Torres, de la comuna de Cobquecura, Región de Ñuble, como Mejor Coordinador Nacional de Turismo y se anunció que la próxima sede del congreso en 2027 será en la comuna de Aysén, localidad de Puerto Aysén.