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Accidente vehicular en la ruta H-76 movilizó a equipos de emergencia de Pichidegua

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Imagen vía @AlertaOhiggins

Durante la mañana de este martes se registró un accidente vehicular en la ruta H-76, a la altura del sector San José de Marchigüe, en la comuna de Pichidegua.

Según los antecedentes recabados, el hecho se produjo cuando un vehículo menor chocó contra el eje trasero de un camión, el cual se había desprendido minutos antes del impacto.

A raíz de la emergencia, el tránsito por la ruta debió ser interrumpido para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y las labores de investigación y retiro de los vehículos involucrados.

En el lugar trabajaron Bomberos de Pichidegua, una ambulancia de la comuna, personal municipal y Carabineros. No se informó de personas con lesiones de gravedad.

Durante la tarde del miércoles se confirmó que la ruta se encontraba totalmente habilitada, ya que habían finalizado los trabajos correspondientes. Las causas y circunstancias del accidente están siendo investigadas.

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