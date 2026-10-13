Alertan sobre el incremento en el robo de baterías y destacan la necesidad de su reciclaje responsable

La batería de un automóvil cumple una función esencial en el día a día de los conductores: proveer la energía necesaria para encender el motor y mantener operativos los sistemas eléctricos del vehículo. Sin embargo, en la actualidad este componente se encuentra en el centro de la atención pública por dos motivos diametralmente opuestos. Por un lado, figura entre las piezas más sustraídas debido a su alto valor de reventa y a la facilidad con la que puede ser desmontada. Por otro, al contener plomo y ácido, constituye un residuo normado en Chile por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), la cual exige su recolección y tratamiento adecuado para impedir que termine en la basura común o en terrenos eriazos.

Esta realidad obliga a los automovilistas a extremar precauciones para proteger el elemento mientras está instalado, así como a actuar con responsabilidad una vez que concluye su ciclo útil.

De acuerdo con expertos del sector automotriz, la sustracción de baterías es una de las emergencias más frecuentes entre los usuarios que acuden a reponerla. Según detallan, se trata de una pieza que se puede retirar en cuestión de minutos empleando únicamente herramientas básicas, aprovechando además su alta demanda en el mercado informal. Por esta razón, muchos conductores descubren el delito recién cuando el vehículo no logra encender.

Frente a esta problemática, los expertos aconsejan adoptar medidas preventivas sencillas. Entre las recomendaciones destacan el uso de sistemas de anclaje y candados especiales diseñados para dificultar la extracción rápida. Asimismo, sugieren estacionar en zonas con buena iluminación, tránsito peatonal constante o vigilancia, evitando dejar los vehículos en la vía pública por lapsos prolongados.

RECICLAJE Y COMPROMISO AMBIENTAL

La otra arista clave de este repuesto surge al término de su vida útil. Las baterías de plomo-ácido representan un peligro severo para los suelos y el agua si son desechadas de manera incorrecta. No obstante, destacan por ser altamente reciclables, permitiendo la recuperación y reutilización de la gran mayoría de sus materiales.

En este aspecto, los especialistas enfatizan la importancia de contar con procesos de reciclaje autorizados al momento de realizar el cambio de batería. Facilitar la entrega del repuesto usado resulta fundamental para que la normativa ambiental funcione en la práctica. De lo contrario, advierten que, si el usuario debe buscar por su cuenta dónde dejarla, aumenta significativamente el riesgo de que el residuo quede guardado en un garaje o termine mal eliminado.

CRITERIOS CLAVE A LA HORA DE RENOVAR

Al momento de reemplazar este componente, la tentación de optar por la alternativa más económica es habitual, pero esto puede constituir un error. Se recomienda verificar cuidadosamente que la capacidad y el tipo de batería sean los adecuados, puesto que una pieza mal dimensionada presentará un rendimiento deficiente y una menor durabilidad. De igual forma, aconsejan revisar la garantía, la fecha de fabricación y constatar que el vendedor ofrezca instalación y retiro de la batería usada.

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Realizar una compra informada brinda tranquilidad: elegir un producto de calidad, correctamente instalado y respaldado, evita quedar detenido en la vía en el peor momento. Adicionalmente, cuando el vendedor se hace cargo del reciclaje, el cliente cumple con el medioambiente sin esfuerzo extra.