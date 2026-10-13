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Diario Digital

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Atlético Mineiro y MC Torque juegan el primer duelo para avanzar a la final

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético Mineiro y MC Torque, que se jugará mañana desde las 19:00 horas en el estadio Arena MRV. Dirige Carlos Betancur Gutiérrez.

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Mañana desde las 19:00 horas, Atl.Mineiro y MC Torque se enfrentarán por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El duelo tendrá lugar en el estadio Arena MRV.

Atl.Mineiro y MC Torque escriben el primer capítulo de la serie, con el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. La vuelta será el miércoles 21 de octubre a las 19:00 en Centenario.

Carlos Betancur Gutiérrez fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Atlético Mineiro 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Juventud 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Cienciano 1 vs Atlético Mineiro 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Juventud 2 vs Atlético Mineiro 2 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 2 vs Cienciano 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Puerto Cabello 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: RB Bragantino 0 vs Atlético Mineiro 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs RB Bragantino 2 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Santos 2 vs Atlético Mineiro 0 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Atlético Mineiro 4 vs Santos 2 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (16 de septiembre)
Los resultados de MC Torque en partidos >
de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: MC Torque 2 vs Tigre 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Cienciano 2 vs MC Torque 0 (10 de septiembre)
  • Cuartos de Final: MC Torque 3 vs Cienciano 0 (17 de septiembre)
Horario Atlético Mineiro y MC Torque, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Atlético Mineiro y MC Torque juegan el primer duelo para avanzar a la final

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético Mineiro y MC Torque, que se jugará mañana desde las 19:00 horas en el estadio Arena MRV. Dirige Carlos Betancur Gutiérrez.
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