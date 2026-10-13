Chimbarongo queda ad portas de mantener la categoría

Una victoria de oro fue la que consiguió, en un lluvioso lunes, el conjunto de Chimbarongo FC. El duelo válido por la fecha 25 de la Tercera División A tuvo a los pupilos de Fred Gayoso recibiendo al descendido Futuro FC de Santiago.

Recién en el segundo tiempo el cuadro canastero encontró la llave a la victoria de la mano de Diego Urzúa (69’) y Matías Vidal (71’).

De esta manera, el equipo mimbrero llegó a 26 unidades, fuera de todo riesgo, pero aguardando por el resultado de Rodelindo Román (24) y Municipal Puente Alto (23), duelo que se desarrollará este miércoles en la capital.

Ahora bien, en la última fecha, Chimbarongo tendrá que viajar hasta Talcahuano para visitar a Naval y los otros dos rivales involucrados en la lucha, se medirán contra Constitución Unido e Imperial Unido respectivamente.