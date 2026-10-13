Coquimbo Unido vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la final

Coquimbo Unido recibe el próximo viernes 16 de octubre a O'Higgins por la final , a partir de las 20:30 horas en el estadio Claro Arena.
Coquimbo U. y O'Higgins se enfrentan el próximo viernes 16 de octubre en el estadio Claro Arena. Ambos equipos se disputan la copa desde las 20:30 horas.
En un duelo que promete ser apasionante, Coquimbo U. y O'Higgins van por la gloria en Claro Arena en la culminación .
Los resultados de Coquimbo Unido en partidos
- Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Coquimbo Unido 1 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: Huachipato 0 vs Coquimbo Unido 1 (25 de marzo)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 2 vs D. Concepción 1 (29 de marzo)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Colo Colo 0 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 2 vs Huachipato 2 (10 de mayo)
- Fase de Grupos: D. Concepción 1 vs Coquimbo Unido 2 (5 de junio)
- Semifinales: U. La Calera 0 vs Coquimbo Unido 1 (8 de julio)
- Semifinales: Coquimbo Unido 0 vs U. La Calera 1 (5-4 en penales a favor de Coquimbo Unido) (12 de julio)
Los resultados de O'Higgins en partidos
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Deportes Limache 1 (22 de marzo)
- Fase de Grupos: Everton 1 vs O'Higgins 2 (26 de marzo)
- Fase de Grupos: Palestino 1 vs O'Higgins 3 (30 de marzo)
- Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs O'Higgins 1 (3 de mayo)
- Fase de Grupos: O'Higgins 2 vs Everton 1 (10 de mayo)
- Fase de Grupos: O'Higgins 2 vs Palestino 1 (7 de junio)
- Semifinales: Ñublense 2 vs O'Higgins 1 (9 de julio)
- Semifinales: O'Higgins 0 vs Ñublense 0 (4-2 en penales a favor de O'Higgins) (12 de julio)
Horario Coquimbo Unido y O'Higgins, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
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