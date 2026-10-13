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Director de O’Higgins por final de la Copa de la Liga: “Necesitamos darle claridad y certidumbre a nuestra gente”

El encuentro fijado para este viernes aún no está confirmado por las autoridades siendo la suspensión su más seguro camino.

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El director de O’Higgins FC, Matías Ahumada, abordó la incertidumbre que rodea la final de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido y enfatizó la necesidad de resolver cuanto antes la fecha y el estadio del encuentro.
Este martes, en Santiago, se conoció que ni el estadio Claro Arena -inhabilitado por dos semanas más debido al aluvión en Las Condes- y estadio Santa Laura no podrán albergar el encuentro que definirá el Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

Urge certidumbre

En conversación con Fuera de Juego, de Radio Bienvenida, el dirigente insistió en la importancia de entregar certezas a los hinchas celestes y a los futbolistas. “Necesitamos darle claridad y certidumbre a nuestra gente. Necesitamos darle claridad y certidumbre a nuestro plantel. Necesitamos que esta decisión sea tomada lo antes posible”, afirmó.

Sin embargo, Ahumada evitó fijar plazos para conocer una resolución, considerando que la autorización del compromiso depende de las autoridades. El presidente celeste también manifestó comprensión frente a las dificultades generadas por las emergencias climáticas que han afectado la organización del partido. “Mal podría yo decirte un plazo si la decisión y la potestad va a estar dentro de las autoridades que autorizan el partido”, sostuvo, agregando que entiende que las instituciones involucradas están respondiendo a una crisis que no provocaron.

Desde lo deportivo

En el plano futbolísto, el dirigente reconoció que la incertidumbre afecta al plantel ante la posibilidad de disputar una final que podría convertirse en un hito para la historia del club y la carrera de sus jugadores. Pese a ello, destacó el desempeño del equipo en las distintas competencias y expresó su confianza en su capacidad para afrontar el escenario. “Lo han hecho bien, a pesar de la incertidumbre. Y yo tengo mucha confianza en la capacidad de ellos, técnica y emocional para manejar esta situación”, señaló.

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