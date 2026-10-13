Estudiantes y Flamengo se enfrentan por el juego de ida en la semifinal

El Pincha y Flamengo juegan por la llave 1 de la Copa Libertadores el jueves 15 de octubre. El partido será desde las 21:30 horas en el Tierra de Campeones.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Flamengo.

El Pincha y Flamengo protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Copa Libertadores. El partido de vuelta se disputará este jueves 22 de octubre.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Benítez.

Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 1: vs Flamengo: 22 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 1: vs Estudiantes: 22 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)

: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)

: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)

: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)

: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)

: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo) Octavos de Final : Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)

: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto) Octavos de Final : U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)

: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto) Cuartos de Final : Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)

: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre) Cuartos de Final: Corinthians 0 vs Estudiantes 1 (16 de septiembre)

Los resultados de Flamengo en partidos >

de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)

: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)

: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)

: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)

: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)

: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo) Octavos de Final : Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)

: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto) Octavos de Final : Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)

: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto) Cuartos de Final : Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)

: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre) Cuartos de Final: Flamengo 1 vs Independiente del Valle 1 (17 de septiembre)

Horario Estudiantes y Flamengo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

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