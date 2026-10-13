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Diario Digital

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Fuerte tormenta azotó a Rancagua.

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Pasadas las 16 horas las noticias que llegaban de la capital comenzaron a sorprendernos, una fuerte lluvia y granizo ocasionaba diversas emergencias en la capital, más tarde un repentino oscurecimiento de la tarde fue el inicio de la tormenta que cayó sobre Rancagua, son varios los videos que dan cuenta de las verdaderas piedras que en algunos sectores cayeron y otros donde el suelo parecía nevado.

Al cierre de la presente edición no teníamos la contabilidad completa de todas las emergencias que esta condición meteorológica dejó.  El pronostico del tiempo indica que hoy debiesen continuar las tormentas eléctricas y la lluvia pero de menor intensidad de lo que vivido este martes y por los próximos 4 a 5 días no habría precipitaciones significativas.

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