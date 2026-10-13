HORÓSCOPO DEL MARTES 13 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aprovecharás tus horas libres y cierta tranquilidad de ánimo hacer esas compras que tanto detestas, pero que nadie puede hacer por ti. Eso sí, al menos controlarás el presupuesto para poder darte un pequeño capricho durante un viaje próximo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Deberás ser más diplomático, tanto en el trabajo como con tu pareja; en especial, en el terreno de tu media naranja, no te tomes tan a pecho sus comentarios o de lo contrario te espera un arduo fin de semana de desencuentros.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las disputas familiares marcarán tu jornada por encima de otros acontecimientos en lo personal. En el terreno sentimental, iniciarás una etapa muy próspera con la persona amada que puede acabar en un compromiso serio y duradero.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Estarás influenciado por las actitudes de un miembro de tu familia con el que te sientes muy identificado. Pero deberás tener en cuenta las opiniones de otras personas para llegar a conclusiones justas.

LEO (23 julio-22 agosto).

Es mejor que dejes para otro día cualquier tema relacionado con la burocracia, los documentos legales o la justicia. Todo tenderá a torcerse en ese terreno. Si se trata de una reclamación con abogados, lo mejor será que busques bien.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La situación en el entorno laboral o profesional ha cambiado radicalmente, y deberás superar conflictos relacionados con el trabajo o los negocios, incluida la sensación o constatación de la traición de personas que creías de tu confianza.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Inicias un nuevo ciclo profesional en el que puedes conseguir ciertos logros. Por fin se cumplen tus expectativas sin dejarte la piel. El amor te traerá el aire fresco que vas necesitando, con un nuevo romance que mejorará tu estado anímico y emocional.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Con cierta sorpresa, alguna noticia o relato que conocerás hoy te hará cambiar la opinión que tenías sobre determinadas personas. Recuerda siempre que no todo es blanco o negro, y que los demás pueden tener parte de razón.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te llegan oportunidades profesionales y posiblemente debas dejar de lado momentáneamente algunas cuestiones personales que te distraerán de tu empeño. No temas, tus relaciones personales no se dañarán permanentemente.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El estrés puede pasarte factura en estos momentos. Necesitarás una buena alimentación para recuperar las vitaminas y el líquido que te falta. Es importante también que elimines las grasas que has acumulado en las comidas fuera de casa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La familia te reclamará hoy una atención especial debido a algún acontecimiento puntual al que te será difícil renunciar. Te tocará hacer malabares con tus compromisos profesionales para no defraudarles, pero valdrá mucho la pena.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Mantienes tus inversiones en alza y tu economía va de maravilla, sigue por ese camino porque la suerte será tu compañera de viaje esta semana. La alineación astral te proporciona autoestima y confianza para vivir una intensa relación sentimental.