Infraestructura turística para habilitar inversión y desarrollo

Chile está comenzando a reconocer el turismo como lo que realmente es: una actividad productiva con capacidad para generar empleo, movilizar inversión y dinamizar las economías regionales. El desafío es transformar ese potencial en desarrollo y aumentar su aporte a la economía nacional. Para ello se necesitan condiciones que permitan que la inversión efectivamente de produzca.

La infraestructura cumple un rol que va más allá de permitir que los turistas lleguen. También constituye una señal para la inversión privada. Cuando el Estado desarrolla conectividad no solo facilita el desplazamiento de personas: reduce incertidumbre, mejora las condiciones del territorio y puede hacer viables proyectos que antes no lo eran.

Aysén es un ejemplo de esto. La ampliación de infraestructura aeroportuaria y el avance de la pavimentación de la Carretera Austral han mejorado el acceso a una región con enorme potencial turístico. El reto es acompañar esa infraestructura con mayor inversión privada, particularmente en hotelería y servicios.

Esto obliga a profundizar la asociación público-privada en turismo. Se requiere una articulación en la que el Estado aporte una mirada país de largo plazo y genere condiciones habilitantes y el sector privado encuentre un escenario propicio para invertir, innovar y desarrollar servicios. Esa complementariedad será indispensable si queremos aumentar la contribución del turismo al PIB.

Pero crecer también obliga a preguntarnos cómo queremos hacerlo. Chile puede aprender de experiencias internacionales exitosas y también de aquellas que hoy enfrentan externalidades derivadas de su propio éxito. La saturación turística en algunos destinos demuestra que aumentar visitantes no puede ser el único indicador.

El país cuenta, además, con una oportunidad antes difícil de imaginar. Herramientas como los gemelos digitales -replicas virtuales de un entorno real, que integran datos en tiempo real y simulaciones precisas-combinadas con inteligencia artificial y datos territoriales, permiten modelar escenarios y anticipar impactos: demanda de agua, presión sobre los sistemas de transporte, generación de residuos o efectos sobre ecosistemas. La tecnología puede ayudarnos a tomar mejores decisiones.

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Esto abre la posibilidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico propio, que potencie la identidad patrimonial y ambiental del país y donde infraestructura, inversión privada, tecnología y sustentabilidad formen parte de una misma estrategia.

Chile tiene paisajes y atractivos extraordinarios. El desafío es convertir ese potencial en desarrollo sin comprometer aquello que hace atractivos nuestros territorios. La infraestructura puede habilitar la inversión; la colaboración público-privada, movilizarla; y la tecnología, ayudarnos a anticipar sus impactos. Así podremos aspirar no solo a recibir más turistas, sino a desarrollar una industria más sofisticada y sostenible, capaz de generar oportunidades reales a nivel nacional.

Estefanía Rodríguez

Cientista política

Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).