Lluvias y granizos provocaron inundaciones en la región: 15.967 clientes siguen sin luz

Las precipitaciones y tormentas eléctricas volvieron a generar complicaciones en la Región de O’Higgins durante este martes 13 de octubre. Las lluvias, acompañadas de granizos en algunos sectores, provocaron inundaciones en Rancagua, dificultades en servicios de salud, cortes de electricidad y problemas de conectividad vial.

El Reporte N.º 011 de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), emitido a las 19:00 horas, contabilizó 15.967 clientes sin suministro eléctrico, 17 personas aisladas en San Fernando y dos rutas cerradas: la I-45, entre San Fernando y las Termas del Flaco, y la I-494, en el sector Los Maquis de Pichilemu.

Inundaciones y problemas en servicios de salud

La capital regional concentró varias de las principales afectaciones urbanas. Según SENAPRED, la base SAMU Sur debió ser evacuada debido a una inundación y trasladada a la base SAMU Central.

También se reportaron anegamientos en los pasos bajo nivel de Las Torres, Baquedano y El Sol con Ruta Travesía, además de una crecida menor de un canal de regadío en el sector sur de Rancagua. A las 19:00 horas, la precipitación acumulada en la ciudad alcanzaba los 8,6 milímetros.

La emergencia también afectó al SAR Oriente, que, debido a la inundación de sus boxes, atendía exclusivamente emergencias de mayor prioridad, correspondientes a las categorías C1, C2 y C3.

Rancagua Sur vuelve a sufrir el ingreso de agua a viviendas

La emergencia volvió a golpear a la población Rancagua Sur, donde el agua ingresó nuevamente a viviendas durante las precipitaciones de este martes, en el mismo sector que resultó afectado por las inundaciones de julio pasado..

Además el reporte de SENAPRED de este martes consignó una crecida menor de un canal de regadío en el sector sur de Rancagua.

🔴 #AHORA | Producto de las intensas lluvias que afectan a la zona central, el agua ingresó al interior de viviendas en la población Rancagua Sur, en la ciudad de Rancagua, generando complicaciones para los vecinos del sector. https://t.co/rfQGbYwY67 — Diario El Rancagüino (@elrancaguino) October 13, 2026

Rancagua y Quinta de Tilcoco concentran los cortes de luz

La interrupción del suministro eléctrico era otro de los principales efectos del sistema meteorológico. El reporte, elaborado con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y las empresas distribuidoras, contabilizó 15.967 clientes sin electricidad en la región.

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Rancagua encabezaba la lista, con 9.740 clientes afectados, seguida por Quinta de Tilcoco, con 5.622. Más atrás aparecían San Vicente, con 295; Las Cabras, con 124; Mostazal, con 80; Codegua, con 65; Rengo, con ocho; San Fernando, con cuatro, y Requínoa, con dos.

Ambas comunas, Rancagua y Quinta de Tilcoco, concentraban la mayor parte de las interrupciones informadas en el balance regional.

Las cifras corresponden al registro de las 19:00 horas y podían variar con el avance de los trabajos de reposición.

En contraste, SENAPRED no reportaba clientes sin suministro de agua potable ni interrupciones de telefonía celular.

Granizos y tormentas eléctricas en distintos sectores

Las condiciones meteorológicas variaban entre las comunas. Mientras Pichilemu, Navidad y Paredones registraban cielos despejados y ausencia de viento, Rancagua permanecía nublado y San Fernando presentaba precipitaciones débiles.

La situación era más intensa en Coinco, donde se informaron precipitaciones fuertes acompañadas de granizos.

En la zona cordillerana, Coya, en Machalí, registraba precipitaciones débiles y tormenta eléctrica. Pangal se

17 personas aisladas y dos rutas cerradas

En San Fernando, SENAPRED mantenía el registro de 17 personas aisladas desde el evento meteorológico anterior. El informe no precisaba los sectores donde se encontraban ni entregaba una estimación para recuperar la conectividad.

En materia vial, la ruta I-45, que conecta San Fernando con las Termas del Flaco, permanecía cerrada mediante resoluciones de las autoridades provinciales y regionales.

También estaba cerrada la ruta I-494, a la altura del kilómetro 6,1, en el sector Los Maquis de Pichilemu. La medida fue establecida mediante una resolución de la Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro.

El documento no indicaba una hora de reapertura para ninguna de las dos vías.

Riesgo de remociones en masa en valles y cordillera

El monitoreo también consideraba la posibilidad de remociones en masa, como desprendimientos de tierra y desplazamientos de material en laderas.

De acuerdo con la minuta técnica de Sernageomin incorporada al reporte, el peligro era moderado en el valle, la precordillera y la cordillera, mientras que se calificaba como bajo en el litoral y la cordillera de la Costa.

Ante este escenario, SENAPRED mantenía un monitoreo especial en sectores de Codegua, Machalí, Requínoa, Rengo, Malloa y San Fernando, debido a la probabilidad de estos fenómenos.

La evaluación identifica zonas que requieren vigilancia preventiva, pero no significa que necesariamente vaya a ocurrir un deslizamiento en cada una de ellas.

Avisos meteorológicos hasta el miércoles

El informe regional consignaba una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile por tormentas eléctricas en sectores desde Coquimbo hasta Biobío durante la tarde y noche del martes 13 de octubre.

También incluía el aviso A544-2, que advertía de probables tormentas eléctricas entre Atacama y Biobío, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales, pronosticadas entre la tarde del domingo 11 y la noche del miércoles 14.

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En la región continuaba vigente una Alerta Temprana Preventiva