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Localía de la U en Rancagua tuvo cero faltas

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En materia de seguridad, el lance desarrollado el lunes por la tarde en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua no tuvo problemas en materia de seguridad.

Tanto el club laico como los hinchas del “Romántico Viajero” cumplieron con lo solicitado por parte de las autoridades de la región de O’Higgins, como por ejemplo, concentración del primer equipo fuera de la ciudad capital regional.

Además, el vecindario también tuvo una jornada tranquila, considerando que al encuentro llegaron poco más de 6 mil espectadores, 4 mil menos respecto del aforo solicitado.

Ahora bien, para el miércoles 21 de octubre es probable que el conjunto azul vuelva a jugar como dueño de casa en el Mundialista esta vez por la Copa Chile. Si bien, la institución quiere jugar en el estadio Santa Laura frente a Antofagasta, de encontrar una buena disposición en la región Metropolitana, el duelo será en el recinto de calle Almarza.

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