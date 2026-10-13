“Los Cancía” llegan a El Rancagüino para aportar a Teletón

A menos de un mes para la llegada de la Teletón 2026, el país ya empieza a calentar motores recaudando fondos de distintas maneras, todo con el objetivo de superar el monto de $44.253.268.546 logrado en la campaña 2025.

Tras un año bastante importante para Teletón en el que se destacan hitos como establecer el primer sábado de noviembre el Día Nacional de la Teletón, este año, además, la campaña adquiere especial relevancia para la región de O’Higgins tras la apertura del primer Instituto Teletón en la zona, infraestructura que permite acercar la atención especializada a niños, niñas y jóvenes de la región.

En ese sentido, las tradicionales alcancías de Teletón vuelven a tener un rol protagónico durante las semanas previas al 06 y 07 de noviembre, permitiendo que familias, establecimientos educacionales, instituciones y organizaciones puedan reunir aportes de manera presencial, por lo que El Rancagüino se suma a las campañas incorporando la alcancía oficial en sus próximas ediciones impresas.

“Los Cancía” llega como la alcancía de la campaña 2026, presentando a una familia de personajes caracterizados por distintos colores y rostros cada uno.

Pese a lo novedoso del diseño, se mantienen el elemento ecológico y sostenible al estar elaboradas cartón, así como el elemento didáctico en el que niños y niñas tienen la misión de darle vida a “Los Cancía” con sus propias manos.

Para armar la alcancía se deben seguir cuatro sencillos pasos: recortar siguiendo las líneas indicadas, desprender la ranura, doblar los pliegues y usar pegamento en las solapas.

La invitación es para los lectores, con el fin de animarlos a involucrarse este año en la cruzada solidaria y entregar una nueva alternativa para quienes quieran realizar aportes desde sus hogares.

Asimismo, continúa disponible la opción de sumarse mediante la cuenta 24.500-03 de Banco de Chile.