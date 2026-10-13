Mr. y Miss Dreams dieron el sí en una especial celebración por los 18 años de Monticello

Monticello vivió una celebración fuera de lo común hace unos días, cuando Mr. y Miss Dreams protagonizaron una particular boda en el marco de las actividades por los 18 años del centro de entretención de Mostazal.

La jornada del 10 de octubre tuvo como momento central una ceremonia religiosa que selló simbólicamente el matrimonio de ambos personajes, acompañados por otros corpóreos, entre los que figuraron empresas como Lipigas y Correos de Chile, que también fueron parte de esta especial puesta en escena.

El enlace despertó la curiosidad de quienes se encontraban en el lugar, congregando a numerosos visitantes que se acercaron a observar la ceremonia y compartir el ambiente festivo que se tomó Monticello.

Tras el momento solemne, los recién casados dieron paso a un vals que invitó a los asistentes a sumarse al baile, convirtiendo la celebración en una experiencia participativa y llena de momentos para recordar.

Si quieres ver el detalle de lo sucedido, haz click en este link de Instagram de Monticello.