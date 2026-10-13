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“Patrimonio y Salud: Historia del Hospital de Rengo”, nueva revista del recinto asistencial

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En Rengo se llevó a cabo un momento muy especial para la comunidad hospitalaria. Fue así como se realizó el lanzamiento de la revista, “Patrimonio y Salud: Historia del Hospital de Rengo”, una publicación que busca rescatar, preservar y poner en valor la historia, las personas y las experiencias que han construido la identidad de nuestro hospital a lo largo de los años.

La iniciativa nace de la inquietud y el sueño de Daniela Navarro Troncoso, Enfermera Universitaria y funcionaria clínica de la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital de Rengo, quien, además de su labor en salud, mantiene un estrecho vínculo con la fotografía y el patrimonio.

Junto a ella, el historiador Víctor León Donoso aportó su experiencia en investigación histórica y patrimonio regional para dar vida a este proyecto que hoy se transforma en un legado para las actuales y futuras generaciones de Rengo.

La publicación fue posible gracias al financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins y al apoyo de FENPRUSS Base Rengo, permitiendo concretar esta iniciativa que rescata parte de la memoria y patrimonio de nuestro establecimiento.

Durante la ceremonia también se realizó un especial reconocimiento a ex funcionarios y funcionarias que contribuyeron a escribir la historia del Hospital de Rengo desde sus propias vivencias y experiencias, destacando a Julia Vicencio González y Manuel Valenzuela Gallegos

Asimismo, se reconoció a dos funcionarias que son parte activa del establecimiento y que realizaron un valioso aporte al relato y memoria fotográfica de la pandemia de COVID-19, contribuyendo a preservar uno de los capítulos más significativos de la historia reciente del hospital: María Francisca Pereira Quezada, enfermera y Pamela Mellado Rojas, periodista y encargada de Comunicaciones. Sus testimonios y aportes permiten que las experiencias vividas dentro del hospital permanezcan en la memoria institucional y puedan ser conocidas por las nuevas generaciones.

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