Rancagüina logró posicionarse entre las cinco mejores del mundo en el “World Kate Games Asunción 2026”

María Antonia Guerrero Gutiérrez, es una deportista rancagüina de 15 años y seleccionada nacional de Chile en patinaje en línea freestyle, especialidad Slides (derrapes). Es estudiante de segundo medio del Liceo Comercial Diego Portales y obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Patinaje World Skate Games Asunción 2026, realizado en Paraguay. Además, ocupa el primer lugar del ranking nacional de Slides, categoría senior, desde octubre de 2025, y ganó la Santiago Cup 2026.

Más allá de sus logros deportivos, María Antonia es una buena alumna, una excelente nieta y una joven muy responsable, esforzada y disciplinada. Ha sabido compatibilizar sus estudios con el deporte de alto rendimiento, demostrando que, con perseverancia y dedicación, es posible alcanzar grandes metas.

María Antonia Guerrero Gutiérrez, es una deportista rancagüina de 15 años y seleccionada nacional de Chile en patinaje en línea freestyle.

Gran parte de su preparación la realiza de manera independiente. Después de clases, entrena sola en las instalaciones de su liceo, aprovechando cada oportunidad para mejorar y perfeccionar su técnica. Todo este proceso ha sido fruto de su esfuerzo, constancia y compromiso, además del apoyo fundamental de su familia y de las personas e instituciones que han confiado en ella.

Su familia, quiere agradecer especialmente al Liceo Comercial Diego Portales por facilitarle un espacio para entrenar y permitirle desarrollar su talento sin descuidar sus responsabilidades académicas. También agradecen sinceramente a los grupos Roller Kids y Before The Line, que le han brindado espacios y apoyo para continuar con su preparación deportiva.

Asimismo, expresan su reconocimiento a su profesor Herbert, de Talca, y a su profesor César, de su club Unión Slalon, por la orientación, enseñanza y apoyo que le han entregado durante este camino. Cada uno de ellos ha contribuido de manera importante a su crecimiento y a los resultados que hoy la llevan a representar a Chile.

Este quinto lugar mundial es el resultado del esfuerzo personal de María Antonia, de su disciplina y perseverancia, pero también del respaldo constante de su familia, sus profesores, sus clubes y las instituciones que le han abierto sus puertas.

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