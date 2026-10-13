Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Rancagüina logró posicionarse entre las cinco mejores del mundo en el “World Kate Games Asunción 2026”

Comparte esta noticia

Anuncios

María Antonia Guerrero Gutiérrez, es una deportista rancagüina de 15 años y seleccionada nacional de Chile en patinaje en línea freestyle, especialidad Slides (derrapes). Es estudiante de segundo medio del Liceo Comercial Diego Portales y obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Patinaje World Skate Games Asunción 2026, realizado en Paraguay. Además, ocupa el primer lugar del ranking nacional de Slides, categoría senior, desde octubre de 2025, y ganó la Santiago Cup 2026.

Más allá de sus logros deportivos, María Antonia es una buena alumna, una excelente nieta y una joven muy responsable, esforzada y disciplinada. Ha sabido compatibilizar sus estudios con el deporte de alto rendimiento, demostrando que, con perseverancia y dedicación, es posible alcanzar grandes metas.

María Antonia Guerrero Gutiérrez, es una deportista rancagüina de 15 años y seleccionada nacional de Chile en patinaje en línea freestyle.

Gran parte de su preparación la realiza de manera independiente. Después de clases, entrena sola en las instalaciones de su liceo, aprovechando cada oportunidad para mejorar y perfeccionar su técnica. Todo este proceso ha sido fruto de su esfuerzo, constancia y compromiso, además del apoyo fundamental de su familia y de las personas e instituciones que han confiado en ella.

Su familia, quiere agradecer especialmente al Liceo Comercial Diego Portales por facilitarle un espacio para entrenar y permitirle desarrollar su talento sin descuidar sus responsabilidades académicas. También agradecen sinceramente a los grupos Roller Kids y Before The Line, que le han brindado espacios y apoyo para continuar con su preparación deportiva.

Asimismo, expresan su reconocimiento a su profesor Herbert, de Talca, y a su profesor César, de su club Unión Slalon, por la orientación, enseñanza y apoyo que le han entregado durante este camino. Cada uno de ellos ha contribuido de manera importante a su crecimiento y a los resultados que hoy la llevan a representar a Chile.

Este quinto lugar mundial es el resultado del esfuerzo personal de María Antonia, de su disciplina y perseverancia, pero también del respaldo constante de su familia, sus profesores, sus clubes y las instituciones que le han abierto sus puertas.

Anuncios
Una historia de esfuerzo que ha tenido excelentes logros deportivos es la que nos presenta María Antonia.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Lens sucumbe ante Sporting Lisboa y pierde por 2 a 0
6 minutos hace
Sabah marcó dos veces en la victoria ante Slavia Praga en Baku National Stadium
7 minutos hace
Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
5 horas hace
Lens sucumbe ante Sporting Lisboa y pierde por 2 a 0
6 minutos hace
Sabah marcó dos veces en la victoria ante Slavia Praga en Baku National Stadium
7 minutos hace
Anuncios
WhatsApp Image 2026-10-13 at 15.23.49
Mr. y Miss Dreams dieron el sí en una especial celebración por los 18 años de Monticello
CNTC 3
CNTC pide mesa de trabajo con Codelco tras muerte de dos trabajadores en El Teniente
Anuncios
hinchas u de chile
Localía de la U en Rancagua tuvo cero faltas
Coquimbo Unido vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la final
gimvar 1
Seis gimnastas rancagüinos clasifican para Sudamericanos de Gimnasia Artística
patromonio rengo 1
“Patrimonio y Salud: Historia del Hospital de Rengo”, nueva revista del recinto asistencial
Anuncios
periodismo IA
La SIP y asociaciones de medios de las Américas se suman a la Coalición SPUR para proteger los contenidos periodísticos frente a la inteligencia artificial
797871_0
Atlético Mineiro y MC Torque juegan el primer duelo para avanzar a la final
EDITORIAL ok
El resguardo del periodismo ante la inteligencia artificial
BOCA_VS_PLATENSE_162
Boca Juniors y Vasco da Gama avanzan por la primera semifinal
798298_2
Unión Española perdió 1-0 ante Deportes Iquique
accidente san vicente
Colisión entre dos vehículos menores moviliza a equipos de emergencia de San Vicente
Anuncios
fiesta patronal guacarhue 2
Masiva fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario en Guacarhue
798297_2
Alejandro Márquez e Ignacio Mesías se despachan con dobletes en la victoria 4-0 de Rangers a U. San Felipe
bomberos san vicente
Bomberos de San Vicente y Requínoa compartieron academia de abastecimiento
arte 1
Artelecto fortalece el vínculo con la cultura y las tradiciones locales en Coltauco
Anuncios
rengo colina 1
Rengo derrotó a Colina y queda muy cerca de mantenerse en Segunda División
rancaguino recupera
Rancagüino logró recuperar su billetera y documentación tras gestiones policiales
velasquez lota 2
Angustia en San Vicente: General Velásquez cae ante Lota Schwager y se hunde en el fondo de la liguilla
general de carabineros
General de Carabineros se reunió con jefes de destacamento de Pichilemu para reforzar el liderazgo policial
trabajador fallecido
Trabajador fallecido en Rajo Sur era oriundo de Rengo
AGRICULTURA 5
Lluvias de octubre ponen a la agricultura de O’Higgins ante un nuevo desafío
seremi de la mujer
Proyecto de Cautelares Reforzadas busca evitar vacíos de protección para mujeres víctimas de violencia
EDITORIAL ok
Desafíos de la agricultura ante las lluvias de octubre