Rengo declaró Hijo Ilustre a exalcalde Marcos Gatica Muñoz

La Municipalidad de Rengo reconoció a Marcos Gregorio Gatica Muñoz como Hijo Ilustre de la comuna, en una ceremonia encabezada por el alcalde Enrique del Barrio, que contó con la presencia de senadores, autoridades regionales y comunales, además de representantes de la comunidad. La distinción destacó su trayectoria y sus aportes en los ámbitos público, deportivo, empresarial y social.

Su gestión se desarrolló en años de importantes transformaciones para Rengo, con desafíos vinculados a la expansión de la ciudad, las necesidades de sus habitantes y el fortalecimiento de los servicios municipales.

Marcos Gatica Muñoz nació en Pelequén en 1940. Realizó sus primeros estudios en la comuna y posteriormente continuó su formación en la región Metropolitana, específicamente en el Instituto Superior de Comercio, donde obtuvo el título de contador.

Su historia también está estrechamente ligada al deporte y, particularmente, al básquetbol. En esta disciplina defendió los colores de Rengo y llegó incluso a desempeñarse profesionalmente en Unión Española.

En el ámbito privado, Gatica Muñoz también desarrolló parte importante de su trayectoria ligado a conocidas empresas e instituciones de la comuna, entre ellas el tradicional local de venta de helados Vía Maxi y la histórica radio Río Claro.

Otra de sus grandes vinculaciones con la comunidad renguina estuvo relacionada con Deportes Rengo, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990, período en que el conjunto Oro y Cielo protagonizó importantes campañas en el fútbol nacional, particularmente en Tercera División.

Su relación con el club y el deporte local se convirtió en uno de los ámbitos que marcaron su trayectoria, manteniendo una permanente cercanía con una actividad que históricamente ha formado parte de la identidad de la comuna.

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A ello se suma su trayectoria en el servicio público. Gatica Muñoz ejerció como alcalde de Rengo durante cinco períodos, desarrollando una extensa labor desde el municipio y manteniendo durante años una activa participación en la vida comunal.