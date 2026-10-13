San Fernando y Machalí, entre las comunas de O’Higgins más vulnerables a los aluviones, según académico de la UOH

Las intensas lluvias que provocaron un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, reabrieron el debate sobre la vulnerabilidad de las zonas precordilleranas frente a eventos meteorológicos extremos. En la Región de O’Higgins, San Fernando y Machalí presentan condiciones especialmente propicias para este tipo de fenómenos, de acuerdo con el análisis de Jorge Romero, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O’Higgins (UOH).

El investigador advierte que estas comunas reúnen factores que pueden favorecer las remociones en masa, entre ellos la presencia de terrenos de alta pendiente, sectores afectados por incendios forestales y precipitaciones que pueden alcanzar mayores montos en áreas cordilleranas.

El riesgo tampoco se limita a estas dos comunas. Codegua, Malloa, Coinco y Coltauco han registrado anteriormente remociones en masa con consecuencias materiales para sus comunidades, según los antecedentes expuestos por la universidad.

Incendios, lluvias y expansión urbana

La cantidad de agua caída no es el único factor que explica la ocurrencia de un aluvión. Según Jorge Romero, también importa el estado del suelo, la cobertura vegetal, las características del terreno y la forma en que se ocupa el territorio.

Los incendios forestales pueden destruir la vegetación y alterar las condiciones del suelo, mientras que las precipitaciones acumuladas pueden saturar el terreno. En zonas de mayor altitud, además, la lluvia sobre la nieve puede contribuir a generar flujos de agua y sedimentos cuando aumenta la isoterma cero.

Estas condiciones pueden favorecer los llamados flujos de detritos, desplazamientos de agua que arrastran barro, rocas, madera y otros materiales pendiente abajo.

A los factores naturales se suma el crecimiento urbano hacia las laderas, especialmente cuando existe escasa vegetación, drenaje insuficiente o falta de obras de mitigación.

“Zonas con alta pendiente, con poca vegetación, con alta urbanización en la actualidad y poco control del drenaje del agua, son absolutamente susceptibles a este tipo de eventos catastróficos”, advierte Romero.

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La combinación de estos elementos puede aumentar tanto la posibilidad de que ocurra una remoción en masa como la exposición de las personas y sus viviendas.

Monitoreo y preparación ante eventos extremos

Raúl Valenzuela, académico de la UOH, también llamó la atención sobre los efectos de las lluvias convectivas que afectaron a la Región Metropolitana. El investigador vinculó este tipo de episodios con un escenario de cambio climático y un fenómeno de El Niño de magnitudes históricas.

Valenzuela advierte que la preparación frente a eventos hidrometeorológicos extremos sigue siendo insuficiente y plantea la necesidad de avanzar hacia una red de monitoreo continuo y avanzado, acompañada de formación de capital humano.

A su juicio, estas capacidades requieren inversión y planificación de largo plazo, pues no pueden desarrollarse de manera inmediata. La anticipación resulta especialmente relevante ante fenómenos que pueden producirse en períodos breves y generar consecuencias importantes en zonas habitadas.

La importancia de reconocer las zonas de riesgo

La rapidez con que pueden desarrollarse estos eventos plantea desafíos para los sistemas de alerta y la preparación de las comunidades.

En el caso de Las Condes, Romero señaló que no se registraron alertas SAE que permitieran advertir previamente a las personas afectadas. El académico también manifestó preocupación por los recursos disponibles para la prevención y por las capacidades de los organismos encargados de abordar estos riesgos.

Su recomendación es mantener especial atención en sectores próximos a quebradas, esteros y cauces de ríos. Frente a tormentas intensas, granizo y una elevada actividad eléctrica, plantea evitar las zonas bajas por donde podría desplazarse una remoción en masa y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Una amenaza que no distingue entre sectores urbanos

Ricardo Fuentealba, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la UOH, comparó lo ocurrido en Las Condes con el aluvión de la quebrada de Macul, registrado en 1993.

El investigador destacó que aquel episodio afectó a numerosas poblaciones formales e informales de menores recursos, mientras que la emergencia reciente ocurrió en un sector urbanizado de altos ingresos.

La comparación, sostiene, permite recordar que las amenazas también pueden afectar a comunidades con distintas condiciones socioeconómicas y que la planificación territorial debe considerar a los asentamientos ubicados en zonas precordilleranas.

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Fuentealba plantea que esta experiencia debe ser considerada en la Región de O’Higgins, donde pueden concurrir varias amenazas en un mismo territorio.

Las advertencias de los investigadores ponen el foco en una cuestión que va más allá de un episodio puntual de lluvias: conocer las condiciones del terreno, identificar las zonas expuestas y fortalecer el monitoreo y la prevención son elementos relevantes para reducir los efectos de futuras remociones en masa.