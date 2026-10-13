Sernageomin advierte alto peligro de aluviones y deslizamientos en la precordillera de O’Higgins

Un peligro alto de remociones en masa en la precordillera de la Región de O’Higgins identificó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en una minuta técnica emitida este martes 13 de octubre, en el contexto del sistema meteorológico que afecta a la zona central del país.

El documento, elaborado a partir de los antecedentes meteorológicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), considera la posibilidad de aluviones, deslizamientos de tierra y caídas de rocas asociados a las precipitaciones.

La evaluación establece distintos niveles de peligro según la zona geográfica de la región. Mientras la precordillera presenta un nivel alto, el valle longitudinal y la cordillera fueron clasificados con peligro moderado. Para el litoral y la cordillera de la Costa, en tanto, la posibilidad de ocurrencia de estos fenómenos fue calificada como baja.

La minuta fue emitida a las 18:30 horas del martes y considera los antecedentes del informe de amenaza meteorológica y los avisos vigentes de la Dirección Meteorológica de Chile.

¿Qué zonas presentan mayor peligro?

La evaluación de Sernageomin distingue cuatro zonas geográficas en la Región de O’Higgins:

Precordillera: peligro alto.

Valle longitudinal: peligro moderado.

Cordillera: peligro moderado.

Litoral y cordillera de la Costa: peligro bajo.

La clasificación se refiere a la posibilidad de que las precipitaciones generen procesos erosivos, desplazamientos de material, deslizamientos y caídas de rocas. En las zonas donde el peligro es moderado o alto, estos fenómenos también pueden provocar crecidas y flujos de detritos en quebradas, con potencial para afectar caminos y otras infraestructuras.

El nivel de peligro no significa que necesariamente vaya a ocurrir un aluvión o deslizamiento en cada una de las zonas identificadas, sino que las condiciones requieren atención preventiva de acuerdo con los antecedentes meteorológicos y geológicos disponibles.

Las lluvias y el riesgo de remociones en masa

La minuta técnica señala que, según los registros históricos regionales, las remociones en masa desencadenadas por precipitaciones han ocurrido principalmente durante otoño e invierno en el valle y la precordillera, con lluvias que generalmente superan los 30 a 40 milímetros en 24 horas.

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En el sector cordillerano, estos fenómenos se relacionan con precipitaciones de mayor intensidad, habitualmente sobre los 50 a 80 milímetros en 24 horas, y con isotermas elevadas.

Estos antecedentes describen las condiciones observadas históricamente en la región y no constituyen, por sí solos, un pronóstico de que se producirán remociones en masa durante este episodio.

La preocupación se relaciona con la posibilidad de que el agua favorezca la inestabilidad de terrenos, active sectores previamente afectados o genere flujos de material en quebradas y cauces.

Sernageomin recomienda precaución en zonas previamente afectadas

Entre las recomendaciones incluidas en el documento, el organismo técnico plantea considerar como zonas críticas aquellos sectores que ya hayan sido afectados por remociones en masa o inundaciones.

También recomienda mantenerse alejados de cauces y quebradas ante la posibilidad de activaciones, crecidas súbitas y aluviones, además de extremar las precauciones al circular por caminos de sectores precordilleranos y cordilleranos.

La minuta llama igualmente a prestar atención a los caudales de quebradas y a las escorrentías que puedan descender por laderas y taludes próximos a zonas habitadas.

Estas recomendaciones adquieren especial relevancia en lugares donde las precipitaciones pueden generar acumulaciones de agua o movilizar materiales desde terrenos con pendientes pronunciadas.

Avisos meteorológicos contemplaban tormentas eléctricas y granizos

El documento de Sernageomin incorpora los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile ante la inestabilidad atmosférica que afectaba a distintas regiones.

Entre ellos se encuentra el aviso A544-2/2026, por probables tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento en sectores entre Coquimbo y Biobío. Su vigencia se extendía desde la tarde del martes 13 hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

La minuta también recoge antecedentes del informe de amenaza meteorológica emitido durante la jornada.

En la Región de O’Higgins, el escenario se produce mientras SENAPRED mantiene el monitoreo del evento meteorológico y de las afectaciones registradas en distintas comunas.