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Tormentas eléctricas y posibles granizos seguirán afectando hoy y mañana a O’Higgins

Alerta Amarilla en O’Higgins por viento y tormentas eléctricas
SENAPRED declaró Alerta Amarilla Regional ante las condiciones de viento, tormentas eléctricas y precipitaciones previstas para los próximos días.

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La Dirección Regional de SENAPRED actualizó este martes 13 de octubre la Alerta Temprana Preventiva para la Región de O’Higgins debido al pronóstico de tormentas eléctricas y precipitaciones, condiciones que podrían generar situaciones de riesgo en distintos sectores del territorio.

De acuerdo con el monitoreo emitido por el organismo a las 16:10 horas, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alerta por tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo, además de un aviso por posibles granizos y fuertes rachas de viento locales.

Los fenómenos están pronosticados desde la tarde de este martes hasta la noche, mientras que el aviso por probables tormentas eléctricas se extiende hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

¿Cuánta lluvia se espera?

Según el pronóstico incluido en el informe de SENAPRED, para este martes se esperan entre 2 y 5 milímetros de precipitaciones en el litoral y entre 5 y 15 milímetros en la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera.

En la cordillera, en tanto, se pronostican entre 2 y 5 centímetros de nieve. Para el miércoles, las precipitaciones se concentrarían en la precordillera, con entre 1 y 3 milímetros, y en la cordillera, donde se esperan entre 1 y 5 centímetros de nieve.

El informe también prevé vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora en la precordillera y la cordillera durante este martes.

Riesgo de remociones en masa

La minuta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) establece una probabilidad moderada de remociones en masa en el valle, la precordillera y la cordillera. Para el litoral y la cordillera de la Costa, el riesgo se califica como bajo.

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SENAPRED advirtió que las precipitaciones podrían provocar desbordes o arrastre de sedimentos en sectores próximos a cauces y quebradas. También podrían registrarse acumulaciones de agua y barro, además de dificultades menores para el desplazamiento vehicular, especialmente en lugares donde se ejecutan trabajos en calles y caminos.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, el organismo recomienda suspender los juegos y otras actividades al aire libre, evitar refugiarse bajo árboles, postes o antenas y mantenerse alejado de ríos y lagos. También aconseja desconectar los aparatos eléctricos y evitar el contacto con el agua durante estos fenómenos.

Frente a la probabilidad de granizos y viento, se recomienda conducir con precaución, mantener limpias las canaletas, asegurar objetos que puedan desprenderse y revisar las techumbres de las viviendas.

Asimismo, se solicita prestar atención a los cambios repentinos en los caudales de ríos y quebradas, especialmente en sectores cercanos a laderas y taludes, donde las precipitaciones podrían favorecer procesos de remoción en masa.

La Alerta Temprana Preventiva se mantendrá vigente mientras las condiciones del evento meteorológico así lo ameriten, con monitoreo permanente y coordinación entre los organismos del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres.

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