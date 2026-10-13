Un avance hacia una mayor equidad en el financiamiento

María Cristina Tupper

Subsecretaria de Educación Parvularia

El proyecto Ley de Presupuesto 2027 da un paso concreto para reducir la brecha histórica en el gasto público por niño o niña, según el tipo de jardín al que asiste. Históricamente, los recursos recibidos por los establecimientos de educación parvularia que se financian Vía Transferencia de Fondos (VTF) han sido inferiores a los destinados a los jardines administrados directamente por JUNJI e Integra. En los últimos años se ha avanzado en la homologación de las condiciones laborales de sus trabajadoras, respecto de quienes se desempeñan en el resto del sistema, sin embargo, los recursos disponibles para material didáctico, trabajo con familias, apoyo técnico pedagógico, insumos básicos o mantención, entre otros, siguen siendo sustancialmente menores a los disponibles en el resto de los establecimientos que reciben recursos públicos.

Por eso, el Presupuesto 2027 que proponemos es una buena noticia. Por primera vez en más de una década, se contemplan recursos para aumentar el valor párvulo para los establecimientos VTF, que hoy atienden al 38% de la matrícula pública en jardines infantiles y salas cuna.

Este es solo el primer paso. Como Gobierno hemos asumido el compromiso de construir una propuesta que nos permita reducir las brechas y avanzar hacia una distribución más justa, eficiente y sostenible de los recursos.

Mientras avanzamos en el diseño de una solución de largo plazo, el proyecto de considera un aumento real de 6,3% en el gasto corriente para la atención en jardines infantiles VTF administrados por instituciones privadas, Servicios Locales de Educación Pública y municipalidades. Con estos recursos, gestionaremos un aumento de al menos un 5% real del valor párvulo, que desde 2015 solo se ha incrementado en proporción al reajuste del sector público.

Si este aumento se aprueba, prácticamente la totalidad de los sostenedores VTF recibirá más recursos que lo que habría recibido con el cálculo vigente el 2026, beneficiando a más de 1.700 jardines, con capacidad para atender a más de 116 mil niños y niñas.

Sabemos que este aumento no cierra la brecha por completo, sin embargo, es un gran paso que nos permite seguir trabajando para encontrar una solución de largo plazo que sea equitativa, responsable y sostenible.

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Ese es el desafío que nos convoca y también la oportunidad que tenemos como país. Construir desde los primeros años un futuro con más oportunidades para todos los niños y niñas de Chile.