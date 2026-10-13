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Ya es oficial: ANFP suspendió final de la Copa de la Liga.

El partido estaba programado para este viernes 16 de octubre en el Claro Arena. La Delegación Presidencial Metropolitana tampoco autorizó la alternativa del estadio Santa Laura y la ANFP deberá comunicar una nueva fecha y recinto.

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La final de la Copa de la Liga entre O’Higgins de Rancagua y Coquimbo Unido fue suspendida luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana no autorizara su realización en el Claro Arena, debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes.

El encuentro estaba programado para este viernes 16 de octubre, a las 20:30 horas. Sin embargo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó este martes que tampoco fue autorizada la alternativa propuesta para disputar el partido en el estadio Santa Laura, debido a observaciones de seguridad formuladas por la propia Delegación.

La decisión deja pendiente la definición del campeonato, que deberá esperar una nueva fecha y un recinto para enfrentar a ambos equipos.

Devolución de entradas

En su comunicado, la ANFP lamentó los inconvenientes que la suspensión genera a los clubes, sus hinchas y quienes esperaban asistir a la final. La asociación señaló que la determinación responde a la necesidad de resguardar la seguridad de las personas ante la emergencia que afecta a Las Condes y a la Región Metropolitana.

Respecto de las entradas ya adquiridas, el organismo informó que se devolverá el monto total pagado, incluido el cargo por servicio, de acuerdo con las indicaciones de Punto Ticket.

La ANFP precisó que la nueva fecha y el recinto donde se disputará la final serán comunicados oportunamente.

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