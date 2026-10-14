Admisión 2027 INACAP Rancagua: 33 carreras de alta empleabilidad en una institución de excelencia

El pasado 7 de octubre con un alto dinamismo y un hall concurrido por jóvenes junto a sus familias, INACAP Sede Rancagua dio inicio oficial al Proceso de Admisión 2027, habilitado tanto en modalidad presencial como a través de su plataforma online. Desde las primeras horas de la jornada, se evidenció un gran interés por parte de los futuros estudiantes en formar parte de la educación superior técnico-profesional.

Para este nuevo periodo académico, la Sede Rancagua dispone de más de 2 mil cupos distribuidos en sus diferentes carreras técnicas y profesionales, respaldados por un modelo formativo de excelencia, infraestructura tecnológica, equipamiento de vanguardia y mallas curriculares en constante actualización para responder a los desafíos de la industria.

La oferta académica de la institución abarca áreas estratégicas para el desarrollo regional y nacional, tales como Administración; Agroindustria y Medioambiente; Automatización, Electrónica y Robótica; Energía, Minería y Construcción. A ellas se suman las especialidades vinculadas a Diseño e Industria Digital; Gastronomía; Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones; Logística; Mecánica y Salud.

Durante la jornada inicial, los postulantes y sus apoderados recibieron orientación integral por parte de los equipos de la sede, informándose no solo sobre los planes de estudio y las mallas curriculares de cada carrera, sino también sobre las distintas alternativas de financiamiento, becas institucionales y beneficios estatales a los que pueden acceder al incorporarse a la comunidad de INACAP Sede Rancagua.

Asegurando calidad en la Educación Superior

Consultado acerca del alto y permanente interés por matricularse en INACAP, y en particular en la Sede Rancagua, su vicerrector Angelo Palazzi Lander destacó que “hemos sido rigurosos en mantener un alto estándar de calidad en nuestro proceso formativo, lo que conlleva académicos, infraestructura, equipamiento y mallas permanentemente actualizadas, que responden a la demanda de las empresas y permiten una alta empleabilidad de nuestros egresados al primer año de finalizados sus estudios”.

Asimismo, la máxima autoridad de la Casa de Estudios de INACAP Sede Rancagua destacó que “como institución recientemente fuimos acreditados por 7 años en calidad, lo que refleja el compromiso de la institución por ser un referente y líder la formación técnico profesional en la Región y el país”.

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Aprender Haciendo

El modelo educativo de INACAP se destaca por su enfoque en el «Aprender Haciendo», una metodología versátil y flexible que fue clave en la decisión de Rafael Pismante, oriundo de San Francisco de Mostazal. Tras matricularse en la carrera de Mecánica y Electromovilidad Automotriz destacó que “INACAP no sólo ofrece buenos profesores y cercanía, sino que además buenos talleres y experiencia que asegura calidad en la enseñanza en un área que me gusta desde siempre”.

Similar concepto citó Cristian Escanilla de San Vicente de Tagua Tagua quien se matriculó en la carrera de técnico en electricidad y que al ser consultado por su elección de INACAP Sede Rancagua señaló: “junto con contar con la infraestructura y equipamiento adecuado, da muchas facilidades para poder estudiar de manera adecuada, con oportunidades como becas”.

Becas y Beneficios

Es importante destacar la Beca STEM dirigida a estudiantes mujeres que se matriculan en el primer semestre 2027 en carreras técnicas y que permite apoyar su formación académica. Sofia Tobar de Rancagua quien se matriculó en la carrera de Analista Programador nos contó “Es una carrera con un gran futuro e INACAP ofrece una excelente flexibilidad de horarios. En mi caso, como mujer, acceder a la Beca STEM me otorga un 50% de descuento en el arancel, lo que representa un gran apoyo económico y fue un factor determinante para tomar mi decisión”.

Aprendizaje a lo largo de la vida

Mario León Escobar de Machalí se matriculó en la carrera de Técnico Agrícola a sus 82 años

Con una energía envidiable y con ganas de aprender, Mario León Escobar de Machalí se matriculó en la carrera de Técnico Agrícola a sus 82 años y con claras intenciones de continuar a ingeniería posteriormente.

Respecto a qué lo motivó a volver a las aulas y elegir INACAP Sede Rancagua, nos contó que “tengo cinco hijos y ya tienen sus estudios y vida formada y trabaje toda mi vida en diferentes rubros, incluido el campo, y buscando asegurar la buena educación de mis hijos me fui postergando y ahora es mi tiempo” Y agregó “en INACAP Sede Rancagua hice un curso de electromecánica, tengo un colectivo y me di cuenta que era capaz de eso y más , y ahí me enteré de la Beca Plateada que me permite estudiar con un 80 por ciento de descuento, y que más me motivo a matricularme”.

En este sentido cabe destacar que INACAP destaca ya por segundo año en su proceso de admisión con los becas dorada y plateada destinada a nuevos alumnos. En el caso de la primera para mayores de 50 años otorgando una cobertura de 50 por ciento en la colegiatura mientras que en la segunda, Beca Plateada, un financiamiento del 80 por ciento en el arancel mensual.

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La disponibilidad de la oferta académica, beneficios y mallas de INACAP Sede Rancagua esta disponible en el portal www.inacap.cl y también en sus dependencias de avenida Nelson Pereira 2519 Rancagua.